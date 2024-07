Stolní tenis se hrál v Malovicích dlouhá léta na okresní úrovni, postupně sem přišli hráči z okolních oddílů a hrály se soutěže krajské. Naposledy doplnily tým posily ze Svaté Maří a Malovice hrály v uplynulé sezoně první polovinu krajského přeboru. V té další si zahrají jihočeskou divizi. Jednou z hybných sil klubu je Ota Kolář, se kterým jsme si o stolním tenise v Malovicích povídali

close info Zdroj: MARTYNA Malovice zoom_in MARTYNA Malovice: Zleva nahoře Milan Kocourek, Miroslav Milota a Marek Krotký. Dole zleva Zdeněk Vašátko, Libor Schoř a Ota Kolář. V krajském přeboru jste v minulé sezoně skončili pátí, co bylo tou výzvou, že jste se rozhodli jít do divize?

Bylo nám to nabídnuto. Dva týmy před námi tam nechtěly a tři postupovaly. Podle pořadí z minulého ročníku se tedy dostalo až na nás a bylo nám nabídnuto, že bychom si to mohli zahrát. A i ostatní hráči z našeho týmu by si to rádi ještě zahráli, dokud nejsme úplně tak staří (smích).

Každý z vás má nějakou hráčskou historii a většinu hráčů v divizi znáte. Víte, do čeho jdete?

Bude to hodně těžké. Toho jsme si vědomi, ale budeme se snažit. Tady jde o to, jestli nám pomůže ještě naše jednička Zdeněk Vašátko. A když bude pomáhat, tak si myslím, že bychom se mohli s divizí důstojně poprat.

V jaké sestavě půjdete do divize? Přemýšlíte o tom, že byste ještě doplnili tým, abyste nemuseli hrát vyloženě o záchranu? Nebo tady v okolí nejsou hráči, kteří by výkonnostně na divizi měli?

Je to otevřené. Máme ještě nabídku jednoho mladého kluka, tak jestli bude schopný nám pomoct. Ale nevíme, jak kvalitně do toho zapadne. Uvidíme, jak se s ním domluvíme. Rádi bychom ho využili.

Již po skončení soutěží jste si jeli zahrát přátelák do Kaplice, která má s divizí zkušenosti. Jak to vypadalo?

Byla to na domácí straně směsice krajský přebor a divize. A my jsme si taky vzali jednoho velmi kvalitního hráče a nakonec jsme vyhráli 14:13. Hráli jsme pět proti pěti.

Takže jste si vyzkoušeli, že se dá hrát proti těmto hráčům?

Ano, i když oni jsou samozřejmě vyhranější. Ale my se budeme také snažit.

Co to znamená pro Malovice jako takové hrát divizi? Přeci jenom je to malinká vesnička. Nebo je ping-pong právě sportem těchto malých vesnic, které se tím mohou prezentovat?

Myslím, že se to začíná stávat, že stolní tenis z velkých měst přechází na menší obce. Je pravda, že ti, kteří hrají celý život dobře, se většinou pak schovávají někde na vsi. A ta vesnice z toho také profituje.

Martyna Malovice bude mít v soutěžích dál jen jeden tým, nebo chcete mít nějakou zálohu v nižší soutěži, aby byli kluci trošku v zápřahu?

Moc rádi bychom dali dohromady béčko. Teď jde o to, aby se kluci mezi sebou domluvili. Ale moc rádi bychom béčko udělali na okres. Aby to bylo vyloženě poskládané z místních hráčů. Aby obec, která se tím prezentuje, měla opravdu místní hráče. To bych moc rád. Na nejbližší sezonu již to nevyjde, ale doufám, že na tu další již ano.