První pondělní odpoledne v září se otevřey brány Městského stadionu v Prachaticích tradiční náborové sportovní akci Pojď si vybrat, co tě baví. Zájemci z řad dětí prvního stupně základních škol si mohli projít stanoviště jednotlivých sportovních odvětví a vyzkoušet si, jak by jim dané sporty šly.

Poprvé se přímo v areálu Městského stadionu předstvil i hokejbalový klub HBC Prachatice, který své ukázky dříve prezentoval přímo ve svém areálu. "Domluvili jsme se s hokejbalisty, že si dopraví na stadion mobilní hřiště, aby nemusely děti přecházet přes půlku Prachatic," uvedl k přesunu hokejbalu do centra dění ředitel Sportovního zařízení Prachatice Martin Kutlák.

Děti si mohly udělat zastávku u stanoviště Krav Maga, zkusit si atletiku, skateboard, tenis, karate u Karatedo klubu Tsunami Prachatice, fotbálek na prachatické umělce, již zmiňovaný hokejbal, jízdu na horském kole u LY-KO Prachatice či discgolf. Připravena byla i ukázka prachatických judistů, ve velké hale volejbal a zájemce lákali do svých řad i stolní tenisté. Připraveny byly i doprovodné akce.

Plánek se stanovišti sportů a kartičku na průchod jednotlivými sportovišti si vyzvedlo přes tři stovky dětí. "Je to velmi dobré číslo, když si vezmeme, že to byla akce dobrovolná. Nepočítali jsme děti starší, které přes stadion prošly, ani rodiče těch, kteří si sporty vyzkoušeli. Do jaké míry akce splnila svůj účel, můžeme vyhodnotit až za čas podle toho, kolik nových členů do jednotlivých klubů přivedla," doplnil Martin Kutlák.

Jedno je však jisté. Akce má potenciál i do dalších let. Zájem dětí o sport v Prachaticích je a je třeba pro ně dělat co nejvíce akcí. Dík tak patří všem těm bezejmenným, kteří se o rozvoj mládežnického sportu v Prachaticích starají.