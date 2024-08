close info Zdroj: Se souhlasem klubu zoom_in Kozlíci Prachatice si zahrají Jihočeskou první ligu.Uplynulá sezona byla pro náš tým Kozlíci Prachatice, který původně vznikl ve Vlachově Březí v hospodě u Svatošů, nejúspěšnější za celou jeho historii. Všichni jsme se každou sezonu zlepšovali a tak nějak každou sezonu jsme bývali do třetího místa, ale letos to konečně vyšlo a vybojovali jsme si poprvé v historii postup do první ligy a to ještě se solidním náskokem sedmi bodů na druhý tým Šipkaři Strakonice.

Se Šipkaři jsme hráli o rozhodujcí body u nás ve Streetu. Bylo jasné, že když vyhrajeme, tak už nás nikdo neohrozí, a kdybychom prohráli, tak bychom se o to museli porvat ještě dva poslední zápasy. Byl to duel podle očekávání jako řemen od začátku až do konce a opravdu až do úplně posledního legu zápasu. Jindra Razím hrál předposlední hru a uhrál veledůležitý devátý bod, který zajišťuje minimálně remízu. Já ve stejnou chvíli dohrával zápas na druhém terči a paradoxně to zbylo na mně jako kapitánovi, jestli to dohraju na remízu, anebo se mi povede vyhrát a zlomit zápas na naší stranu. Štěstí jsem měl na své straně a povedlo se mi trefit double. Jakmile všichni viděli na automatu vynulované skore, tak se ozvala obrovská euforie a všichni se na mě vrhli a řvala celá hospoda. Takový pocit štěstí a úspěchu jsem za svou karieru nikdy nezažil, byl to prostě zápas o vše a více vyrovnaný být ani nemohl. Skončilo to 10:8 na body a 25:23 na legy.

Ten postup jsme si všichni přáli a hlavně já. V týmu jsem od svých 14 let, takže už hraju celkem neuvěřitelných 19 let za Kozlíky a zařekl jsem se, že si vybojuji první ligu s týmem, ve kterém jsem začal a přirostl mi natrvalo k srdci. Sice z původních Kozlíků jsem už zbyl jen já a Jirka Vodička, kterému říkáme trenére, ale vždycky jsme byli super parta, ať už k nám přišel kdokoliv, a to je to, co z nás dělá dobrý tým.

Soutěž jsme tedy vyhráli a hned jsme začali řešit mistrovství republiky, kde se poměřují síly s dalšími vítězi druhé ligy ze všech krajů republiky, a kde jsme chtěli zkusit udělat další výsledek už v tak dobré sezoně. To už je taková ta třešnička na dortu. Ale bohužel, asi jsme byli všichni rozptýlení z tak velkého turnaje a nedařilo se nám ani jednomu. Martin Sluka z nás zahrál asi jediný tak nějak svůj standard, my ostatní jsme nebodovali, a tak jsme ani nepostoupili ze skupiny, což nás samozřejmě mrzelo, ale i tak jsme si republiku užili.

Další, co stojí za zmínku, je letní turnaj ve Vodňanech, je to prestižní turnaj na který jezdí nejvíce lidí a hlavně kvalitních hráčů. Já jako obhájce loňského titulu jsem se na turnaj dlouho připravoval, chtěl jsem se dostat co nejdál, ale nedařilo se zavírání a mělo to se mnou rychlý konec. Nejdřív jsem prohrál s Pavlem Rajnochem, který nakonec skončil v turnaji čtvrtý, a pak jsem prohrál 1:2 s Pavlem Vojtkem a bylo po turnaji. Ale dařilo se zase ostatním. Zdenda Mráz se dostal až do finále, kde si to rozdal s hráčem superligy Čestmírem Křepelkou a vyhrál, takže super výsledek a první místo turnaje tak zůstalo u nás u Kozlíků. Pak se dařilo i Martinovi Slukovi, ten skončil třetí a Filip Záhorka sedmý, takže hned tři naši v desítce na super obsazeném turnaji, to prostě svědčí o tom, jak kvalitní tým máme. Spojenim dvou tymu DC 90210 a Kozliků udělá velice konkurence schopný tým pro nejvyšší jihočeskou soutěž.

Děkujeme za podporu města a všem co nám fandí a drží palce.

Autor: Jiří Švancar, Kozlíci Prachatice