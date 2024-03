/FOTOGALERIE/ V Šumavském Vacově se v sobotu 23. března od 14 hodin uskuteční třetí ročník Rallyshow Vacov, a to rovnou se dvěma motoristickými vrcholy pro Česko najednou. Letošním tématem je totiž porovnání nejslavnějšího a nejtěžšího závodu na planetě – Rally Dakar se závody mistrovství světa v rally WRC. Řeč bude nejen o uplynulé a pro české barvy tentokrát velmi úspěšné Rally Dakar, ale také o prvním závodu mistrovství světa na území České republiky Central European Rally.

Momentky z Rallyshow Vacov 2023. | Foto: Rallyshow Vacov

Pozvánka na Ryllyshow Vacov 2024.Zdroj: Rallyshow Vacov„Témata chceme každý rok obměňovat a pro letošek jsme se rozhodli pro porovnání dvou vzájemně velmi podobných, ale zároveň velmi rozdílných disciplín. Vedle zážitků z obou zmíněných závodů nás čeká zajímavé porovnání z různých úhlů pohledu. První ročník Central European Rally se navíc na podzim konal také právě v nejbližším okolí Vacova. Věnovat se ale budeme třeba i souboji titánů na Dakaru v kategorii automobilů, ze kterého nakonec vzešel vítězně Carlos Sainz,“ komentuje program Rallyshow Vacov 2024 pořadatel a moderátor akce Lukáš Chum.

Do vacovského kulturního sálu dorazí hned šest hostů. Na stranu Dakaru se postaví zkušený kamioňák Jaroslav Valtr a legendární navigátor a čtyřnásobný dakarský vítěz Josef Kalina. Se zkušenostmi z Dakaru i z rally dorazí Karel Trněný. Ten prohání už dlouhá léta rallyové speciály po tratích rychlostních zkoušek a letos navíc přidal svůj první dokončený Dakar za volantem automobilu nejvyšší třídy T1+. Představit se vacovskému publiku přijede i Barbora Holická, která letos jako první na světě dokončila Dakar v kategorii Classic s Citroënem 2CV alias „kachnou“. Pro fanoušky si navíc přichystala zajímavé překvapení. „Když jsem s mojí Duckarkou projela Dakar, tak jí přivezu ukázat i přímo do Vacova. Možná ještě i s pískem z pouště,“ říká s úsměvem Barbora Holická, která spolu s Lucií Engovou dokončila Dakar jako první ryze dámská česká posádka v historii. Jejich „kachna“ vzbudila letos na Dakaru velkou pozornost a zájem médií a v sobotu jí zaparkuje přímo u vstupu do kulturního sálu ve Vacově.

Nebude chybět ani jeden z nejzkušenějších českých soutěžáckých navigátorů Michal Ernst. V minulosti navigoval třeba Tomáše Engeho nebo Martina Semeráda. Na svém kontě má nespočet startů ve voze nejvyšší specifikace WRC například vedle Jana Dohnala nebo Štěpána Vojtěcha. Právě vedle něho se postavil na podzim na start Central European Rally. Další závody v mistrovství světa v posledních letech přidal po boku Martina Prokopa. Na letošním Dakaru navíc do cíle navigoval Karla Trněného. Rallyovou rodinu ve Vacově doplní dlouholetý soutěžák Vojtěch Štajf s čerstvými zážitky také z East African Safari Classic Rally, které se před Vánoci účastnil. Také on má ale vazbu i na Dakar a navíc jednu konkrétní i na vacovský region. O jaké vazby jde? To určitě absolutní vítěz Rallysprint série v hodnocení poháru 2+ za rok 2023 ve Vacově prozradí.

Pozvánka na Rallyshow Vacov 2024Zdroj: Rallyshow Vacov.„Zvolenému tématu pro letošek odpovídá i výběr hostů. Ten ale nebyl vzhledem k již probíhající rallyové sezóně jednoduchý a museli jsme ho na poslední chvíli upravovat, protože spoustu závodníků už má i jiné povinnosti a museli svou účast zrušit. Všechny pozvané hosty ale vzájemně něco spojuje, takže se určitě můžeme těšit na zajímavé historky. Do debaty se určitě zapojí i další závodníci nebo mechanici, kteří budou v publiku, tak si pojďme užít fajn odpoledne,“ zve fanoušky motorsportu do podhůří Šumavy vacovský rodák Lukáš Chum.

Česká dakarská elita podruhé zavítala na Rallyshow Vacov

Ani třetí ročník ale nebude jen o povídání. Celý program bude provázet propracovaná projekce. Připraveny jsou nejzajímavější záběry včetně onboardů. Uvidíte také ty nejlepší fotografie jak z letošního Dakaru, tak z Central European Rally od týmu fotografů, kteří byli na místě a budou i ve Vacově. Připravená je tradičně i autogramiáda nebo fotokoutek a vedle již zmíněné „kachny“ budou vystavené i další dakarské a rallyové speciály. Těšit se můžete třeba na plnotučnou dakarskou čtyřkolku Mitsubishi Lancer Evo VI nebo historickou Ladu VFTS.

Veškeré informace včetně programu a navigace do kulturního sálu ve Vacově najdete na webové stránce www.rallyshowvacov.cz.

Zdroj: Lukáš Chum, Rallyshow Vacov