V polovině března byly přerušeny okresní soutěže stolních tenistů na Prachaticku. Nyní tento soutěžní ročník definitivně končí.

Stolní tenisté Slávie Prachatice postupují do kraje. | Foto: Zdeněk Formánek

„Nejlepší variantou pro regulérnost soutěží by byla alternativa dohrát zbývající čtyři kola soutěží. To však vzhledem k současné situaci není reálné. Některé týmy nemají k dispozici hernu a ani ze zdravotních hledisek zatím nejdou uspořádat mistrovské zápasy. Z těchto důvodů nepřichází v úvahu ani minimalistická alternativa, to znamená. dohrát chybějící zápasy tak, aby se zkompletoval počet zápasů jednotlivých družstev,“ uvedl sekretář Regionálního svazu stolního tenisu Prachatice Josef Brak. Do uzavření kola chyběly sehrát zápasy – RPI: Libín Prachatice D – Zálezly a Zálezly – Lenora A. RP II: Vimperk C – Arbore Volary A. RP III: Tatran Volary B – Slávia Prachatice C a Zdíkov B – Libín Prachatice F.