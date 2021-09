České Budějovice - Na Sokolském ostrově proběhla baráž o I. ligu atletů. Domácí týmy ji podle neoficiálních výsledků udržely.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/logo Sokola

Z výkonů: 100 m 1. Matyáš Koška (host z Dukly) 10,61 - SB, 8. Petr Svoboda (VS) 11,12 - os. rek., letos druhý v kraji, v rozběhu Tomáš Dřevikovský (18) 11,36 - os. rek., 200 m 2. Koška 21,65, 9. Lukáš Svědínek 23,25 - os. rek., 13. Dřevikovský 23,63, 400 m 8. Ondřej Gloza (19) 52,67 - 5. v kraji, 7. Jitka Maršálková 63,31 - šestá v prvním startu na této trati, 800 m 5. Petr Lukš (19) 1:56,73 - os. rek., druhý v kraji, 7. Gloza 1:59,31, 8. Petr Bahenský (19) 2:00,83 - os. rek., sedmý, 1. Adéla Holubová (14) 2:17,63, 8. Magdalena Šimánková (14) 2:23,14 - os. rek., čtvrtá, 11. Anežka Gutwirthová 2:27,10, 15. Tereza Buštová 2:29,60 - SB, 1500 m 3. Lukš 4:14,60, 6. Josef Havlíček 4:18,76, 8. Benedikt Pánek 4:37,34, 2. Lenka Pardamcová 4:56,67, 9. Michaela Veldová 5:19,29 - SB, 5000 m 5. Havlíček 16:12,20, 8. Ivan Brejška 17:14,97, 3. Pardamcová 19:18,28, 9. Barbara Kostková 20:54,18 - třetí, 100 přek. 4. Nela Nikodemová 14,91, 6. Karolína Mášková 15,53 - os. rek. o 57 setin, čtvrtá v kraji, 110 přek. 7. Jan Krizan 17,12 - os. rek., nejl. v kraji, 400 přek. 7. Gloza 61,28, 8. Nela Šteierová 72,25, dálka 1. David Jodl 725 - šestým pokusem os. rek., ještě 719 a 717, sedmý v kraji všech dob, 4. David Termer (host z Plzně) 629, 6. Svědínek 624 - SB, 9. Michal Rada (14) 603, 10. Tomáš Johaník (16) 602, 3. Nikodemová 542, 5. Daniela Václavíková (host z Jeseniovy) 529, trojskok 5. Jan Kabíček (VS) 12,76 - čtvrtý, 1. Václavíková 11,64, 2. Nikodemová 11,24, 4. Emilie Chrastinová (host z Příbrami) 10,77, 5. Mášková 10,68, tyč 2. Petr Svoboda (VS) 425 - os. rek., třetí v kraji, 6. Dominik Gysel 385, 7. Tomáš Bačák 370, koule 9. Šimon Jůza 11,98, 10. Václav Toman (oba VS) 11,64, disk 8. Toman 39,04, 14. Jůza 33,63 - os. rek., třetí v kraji, oštěp 3. Kabíček 53,06, 4. Michal Černý (VS) 52,17, 10. Jodl 43,47 - os. rek., 6. Maršálková 36,01 - os. rek., nejlepší v kraji, kladivo 2. Toman 51,61 posl. pokusem, letos poprvé přes 50, nejlepší v kraji, 5000 m chůze 5. Michaela Plešáková (16) 29:14,14 - krajský rekord. Družstva - muži: Liberec 235, Jeseniova 233,5, K. Vary 187, Sokol ČB 129, Olymp 81, VS Tábor 74,5, Plzeň 52, N. Město 50, ženy: Vlašim 176, Ml. Boleslav 163, Sokol ČB 127, Sparta 126, atd.