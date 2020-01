Jak se stane, že se mladé děvče dostane k takovému sportu, jako je box?

V mém případě to byla úplná náhoda. Od malička jsem sportovala a naposledy dělala tancování, break dance a disco dance. To mě přestalo bavit a taťka mi navrhnul, že bych mohla začít s boxem. Ze začátku mě to moc nebavilo, ale jak jsem absolvovala první zápas, tak mě to moc chytlo a box dělám již pět let.

Co považujete za těch pět let za největší úspěchy?

Největším úspěchem je určitě bronzová medaile z juniorského Mistrovství Evropy. Republikový titul mezi ženami a tři republikové tituly mezi juniorkami.

Motivace pro novou sezonu je však ještě větší. Budete bojovat o nominaci na olympiádu.

Prvním rokem jsem v kategorii žen a jsem zvědavá, jaký to bude rozdíl. Ale těším se, zkušenosti s dospělým boxem mám. Zatím jsem to zvládla a doufám, že to zvládnu i dál. Do boje o olympiádu dám všechno. Ta je mojim velkým snem.