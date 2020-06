V areálu na Branišovské ulici už finišují stavební práce, aby se vše stihlo k danému termínu. V rámci kontrolního dne navštívil zatím stále ještě staveniště i českobudějovický náměstek primátora pro školství a sport Viktor Vojtko, „Je to naprosto skvělý nápad,“ ocenil. „Vyrůstá tady nové sportoviště v lokalitě, kde je sídliště a sídlí univerzita. Myslím si, že právě zde o něj bude velký zájem,“ dodal.

Na Pedagogu vedle sebe budou dvě hřiště, obě s umělým povrchem. Jedno víceúčelové pro tenis, volejbal, basketbal, fotbal či házenou, druhé bude workoutové s běžeckou dráhou. „V rámci Českých Budějovic se jedná o ojedinělý projekt. Líbí se mi workoutové hřiště, k tomu zázemí a sportoviště pro děti. Hned vedle prostor pro míčové sporty. Takové spojení na jednom místě je v rámci našeho města skutečně mimořádné,“ připouští. „Vyžití zde najdou celé rodiny. Od malých dětí až po seniory. Z tohoto pohledu se jedná o unikátní záležitost.“

Na nové hřiště budou mít přístup nejen členové klubu, ale i široká veřejnost. „To byla také naše podmínka pro spolufinancování ze strany města, aby se nejednalo o uzavřené klubové sportoviště. Když jsme se na projektu finančně podíleli, tak jsme chtěli, aby tam byl i přesah pro veřejnost,“ vysvětluje.

Výstavba hřiště je financována hlavní částí z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Ze strany města se jedná o kofinancování. Vedly se o něm debaty, ale podle nás to jednoznačně smysl má. Právě proto, že se jedná o sportoviště pro veřejnost. Za mě osobně je právě spolupráce se sportovními kluby cestou do budoucna. Pokud někdo přijde s podobným projektem, který má hlavu a patu, a také velkou šanci získat prostředky i z jiných zdrojů, navíc se na něm sám podílí i svým vkladem, tak je to pro mě ideální kandidát i pro podporu ze strany města,“ ujistí Vojtko.

Slavnostní otevření zbrusu nového sportoviště proběhne v pátek 10. července ve 14 hodin. „Určitě rád přijdu. Když to vyjde, tak s sebou vezmu i děti a všechno si také vyzkoušíme,“ přislíbil náměstek aktivní účast.