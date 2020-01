Slavná Barcelona míří do Jindřichova Hradce. A nejen ona!

Velkolepý mezinárodní basketbalový turnaj GBA Young Guns Invitational, který spoluorganizují kluby Basket Jindřichův Hradec a Get Better Academy, se uskuteční od 13. do 16. února v Jindřichově Hradci a Písku.

V Jindřichově Hradci se v polovině února uskuteční výtečně obsazený basketbalový turnaj juniorů. | Foto: Lukáš Šamal

Na letošní čtvrtý ročník mládežnického turnaje, který se však poprvé koná na jihu Čech, se sjede velmi atraktivní mezinárodní konkurence. Svou účast potvrdilo osm špičkových týmů. Jedná se o FC Barcelona a Valencia Baskez ze Španělska, The Skill Factory Atlanta z USA, německé Porsche Ludwigsburg Academy a IBA Mnichov, švédský BK Rig a tuzemské juniorské týmy Sokol Sršni Písek a GBA Jindřichův Hradec. „Přicestují dva nejlepší španělské basketbalové kluby, legendy v basketbalovém světě, přičemž FC Barcelonu se dosud podařilo do České republiky dostat jenom na fotbalový zápas se Slavií Praha. Německo reprezentují dva nejsilnější kluby ze samého čela mládežnické tabulky. Pozvání přijala i americká akademie, která pracuje s nejlepším basketbalovým talentem v USA a vyprodukovala několik hvězd NBA. Švédsko posílá družstvo, jež dominuje tamní mládežnické lize již několik sezon. Český basketbal budou zastupovat úspěšné jihočeské kluby, které jsou na vrcholu letošní juniorské extraligy,“ podotkl šéf a trenér GBA Julián Beťko. Vajgar od Medvědů inkasoval potupnou desítku Přečíst článek › Turnaj chce přilákat širokou veřejnost na zvučná jména basketbalových klubů, které v ČR nejsou živě nikde k vidění. Tradice jindřichohradeckého basketbalu je letitá, město má silné basketbalové zázemí se značným zájmem a podporou fanoušků. „Dáváme si tím za cíl zvýšit dlouhodobě zájem široké veřejnosti o basketbal, sport a kulturu. Přilákat mladé lidi a sportovce nejen z Jihočeského kraje a zvýšit jejich motivaci ke sportu, pohybu a závodním aktivitám,“ uvedl generální manažer jindřichohradeckého GBA Lions Radek Novák. Lídr tabulky veze z Vimperka všechny body Přečíst článek › Pro snadnější průběh organizátoři vytvořili dvě skupiny, které budou nejdřív soupeřit ve dvou místech, tedy v Jindřichově Hradci a Písku. Poslední den turnaje se bude hrát už jen v hale u Vajgaru, kde se uskuteční finále a zápasy o konečné umístění. Kromě samotných utkání mladí basketbalisté předvedou své dovednosti v divácky atraktivní soutěži ve smečování (slam dunk contest) a ve střeleckém klání (3points shootout), organizátoři přichystali i doprovodný program. Program GBA Young Guns Invitational Skupina Písek čtvrtek 13. 2. Písek - Rig (18 hodin) pátek 14. 2. Písek - Mnichov (16), Rig - Valencia (18.15) sobota 15. 2. Valencia - Mnichov (10.30), Mnichov - Rig (16), Písek - Valencia (18.15) Skupina Jindřichův Hradec čtvrtek 13. 2. GBA J. Hradec - Skill Factory (18) pátek 14. 2. GBA J. Hradec - Ludwigsburg (16), FC Barcelona - Skill Factory (18.15), sobota 15. 2. Barcelona - Ludwigsburg (10.30), Ludwigsburg - Skill Factory (16), GBA - FC Barcelona (18.15) Závěrečný program Jindřichův Hradec neděle 16. 2. utkání o 7. místo (10), utkání o 5. místo (11.45), soutěže ve smečování a ve střelbě (13.30 – 14.30), utkání o 3. místo (15), finále (17.15), slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen (19)

