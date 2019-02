Harrachov – Úvodním kolem odstartoval Český pohár biatlonistů v žákovských kategoriích na tratích v Harrachově. Závodilo se ve sprintu a sprintu s hromadným startem klasickou technikou.

Biatlonisté Zadova zahájili Český pohár na jedničku. | Foto: Archiv klubu

Závodníci z biatlonového klubu Zadov předvedli skvělé výkony a potvrdili, že patří do absolutní republikové špičky svých kategorií.



„V sobotním sprintu jsme brali hned tři skvělé zlaté medaile. Získali je v kategorii čtrnáctiletých David Eliáš a Hanka Randáková, tu třetí pak mezi třináctiletými Jakub Bouška. Další medaili, a to bronzovou, vybojovala mezi třináctiletými děvčaty Agáta Tušlová,“ vypočetla medailová umístění Petra Frühaufová. Závodníci ze Šumavy pak získali další výborná umístění, kdy 5. místo bral Tomáš Hojdekr (12 let), 8. Johanka Satoriová (13) a 11. Ondřej Šilha (14).



„Dařilo se i v nedělním sprintu s hromadnými starty. První místa zopakovali David Eliáš a Hanka Randáková, druhý skončil Jakub Bouška a těsně pod stupni vítězů Agáta Tušlová. Osmé místo bral Tomáš Hojdekr a desátá místa přivezli Ondřej Šilha a Johanka Satoriová,“ doplnila k nedělním závodům Petra Frühaufová.



Skvěle si po prvním kole Českého poháru vedou biatlonisté ze Zadova v soutěži klubů. Z dvaatřiceti týmů jim patří páté místo. „Navíc pořadí Českého poháru vedou Hanka Randáková, David Eliáš a Jakub Bouška,“ doplnila Petra Frühaufová s tím, že velmi dobře si vedou v celkového hodnocení i ostatní závodníci.