/FOTOGALERIE/ Tradiční šipkařský turnaj se konal ve lhenické tělocvičně. Vítězství si tentokrát vybojoval Jan Pokorný.

Lhenická sokolovna žila tradičním šipkovým turnajek. | Foto: Jan Klein

Již potřinácté se sjeli do lhenické sokolovny k tradičnímu turnaji šipkaři. Ten rozehráli nejprve ve skupinách a po jejich skončení byli hráči zařazeni do vyřazovacích bojů na dvě porážky.

Ve skupinách se hrálo každý s každým 501 single out, a tak nemuseli hráči zavírat trefou do double. Ve vyřazovacích bojích se pak již hrálo 501 double out na dva vítězné legy, takže hráči museli zavírat hru příslušným double. Na dvě vítězné hry se pak bojovalo i o třetí místo. Finalisté si pak zahráli na tři vítězné legy.

Vítězem turnaje se stal Jan Pokorný, pohár za druhé místo získal Jaroslav Čížek a bronz bral David Krejčí.