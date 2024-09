montážní zámečník Hledáme schopného zámečníka pro montáže a údržbu kovových konstrukcí a mechanických zařízení. Místo práce je převážně v jižních Čechách. Pokud máte zkušenosti v oblasti zámečnictví, jsou vítány, ale klíčové je vaše nadšení pro řemeslo a ochota se dále vzdělávat a rozvíjet. Co od vás očekáváme: Zkušenosti s montážními a zámečnickými pracemi jsou výhodou Technická zručnost a schopnost čtení technických výkresů Řidičský průkaz skupiny "B" Samostatnost, spolehlivost a dobré řešení problémů Dobré komunikační schopnosti a přístup k týmové práci Co nabízíme: Stabilní zaměstnání v renomované společnosti Konkurenční mzdové ohodnocení, včetně 13. a 14. platu Možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání Moderní pracovní prostředí a kvalitní nářadí Podpora týmového ducha a přátelská pracovní atmosféra Pružná pracovní doba, nové vybavení pracovních vozů Naše firemní kultura: Podporujeme kreativitu a inovace ve všech aspektech naší práce Investujeme do osobního a profesního rozvoje našich zaměstnanců Pokud máte chuť se zapojit do našeho týmu a sdílet naše hodnoty, neváhejte a pošlete svůj životopis. Těšíme se na možnost spolupracovat s vámi a společně dosahovat nových úspěchů. 35 000 Kč

