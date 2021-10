Z dalších výsledků: 4. Josef Soukup (34, Studenec) 1:28:36, 5. Jiří Csirik (29, Písek) 1:30:24, 6. Jan Kresinger (37, Studenec) 1:31:49, 7. Martin Frelich (Sok) 1:33:24, 8. Štěpán Vondrášek (41, ČD) 1:41:50, 9. Martin Žežulka (26, Stodůlky) 1:42:06… 14. /2. C Pavel Novotný (Chyšky) 1:49:55, atd.

V sobotu celkově třetí Petr Minařík (45, Rokycany) je s výkonem 1:28:21 vítězem kategorie nad 40 let. Z 50letých byl první Martin Frelich (Sokol) za 1:33:24, 60leté vyhrál Ivan Rokos (Třeboň), celkově na 21. místě, a i on se vešel pod dvě hodiny (1:58:97). V klasifikaci žen byla první Valerie Soukupová (32) ze Studence, celkově desátá za1:45:23. Z Jihočešek za ní doběhla na druhém místě Jana Tučková (39, JčKM) v čase 1:50:58, třetí Pavla Stulíková (38, Dříteň) běžela 1:59:04 jako 23. v celkovém pořadí. Kategorii starších žen vyhrála celkově 27. Miroslava Uhlířová (51, TT Tábor) za 2:12:40. Dokončilo 31 vytrvalců.

Druhý byl František Linduška (27, Čtyři Dvory) za 1:26:48 a stal se krajským přeborníkem v silničním běhu. Oba tito vytrvalci si to "rozdali" mimo jiné také při mistrovství ČR v půlmaratonu v Pardubicích, kde svedli boj o 19. místo - také tam vyhrál Vošvrda, byť jen o čtyři sekundy časem 1:12:40.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.