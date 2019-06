Děti z kroužků sportovní gymnastiky Marie Kotlíkové, Heleny Roblové a Kateřiny Vrábelové se s tělocvičnou rozloučily soutěží nazvanou „Veselý gymnastický víceboj“. Soutěž pořádá DDM Vimperk ve spolupráci s oddílem SG TJ Šumavan Vimperk z.s.

Cílem celého závodu není zjistit, kdo je nejlepším gymnastou nebo gymnastkou na světě, ale dát možnost a příležitost v klidu a pohodě si zacvičit všem, které cvičení baví a to sobě i druhým pro radost. Soutěžilo se ve dvojboji prostná – přeskok.

Nadšené a uznalé publikum vytvořilo velice příjemnou atmosféru. Bouřlivým potleskem ocenilo výkon každého závodníka. A bylo se na co dívat. Všichni soutěžící, od předškolního věku až do 9. třídy, zacvičili moc pěkně, až se mnohdy i samotné trenérky divily, co všechno děti dokážou a jak zodpovědně k soutěži přistoupily. Závod se vydařil a byl příjemnou tečkou za celoroční činností kroužků.

Výsledky:

MŠ – 1. Aneta Hubáčková

1.tř. – 1. Zuzana Uhlířová

2.tř. – 1. Liliana Zemanová

6.tř. – 1. Alice Podskalská

6.-7.tř- chlapci – 1. Teodor Vašica, 2. Václav Havlíček

8.-9.tř. – 1. Natálie Šobrová, 2. Veronika Černá, 3. Jana Brejchová, Barbora Pojarová

VS 0a – 1. Lucie Gubániová, 2. Kateřina Fischerová, 3. Natálie Malá

VS 0A – 1. Ester Kohoutová, 2. Eliška Čtvrtníková, 3. Rozárka Szabová

VS 0B – 1. Lucie Zdeňková, 2. Terezie Šťastná

VS 1B – 1. Kristýna Niedobová, 2. Šárka Václavíková

VS 4C – 1. Sára Pulcová

VS 5C – 1. Jitka Pelešková, 2. Adéla Pištěková, 3. Tereza Hojdekrová

VS 6C – 1. Barbora Zdeňková, 2.Linda Pištěková, 3. Daniela Vašicová

Všem členům kroužků SG děkujeme za celoroční práci, přejeme úspěšné zakončení školního roku, pěkné prázdniny a těšíme se na setkání v tělocvičně zase po skončení léta.

Marie Kotlíková