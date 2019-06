Ta byla na 800 kraul mladších dorostenek druhá časem 9:16,46. Ze čtyřdenního šampionátu tak vydolovala tři tituly a tři druhá místa – vyhrála 100 a 200 motýlek za 1:04,77 a 2:23,01, a také 200 kraul, kde výkonem 2:07,84 připravila první porážku Lucii Janýrové, o rok starší suverénce volného způsobu. Ta jediná jindřichohradeckou naději porazila na ostatních delších tratích – na 400 kraul zapsala Kinterová 4:29,12, na 800 kraul 9:16,46 a na 1500 kraul 17:39,38. Velkolepá bilance jihočeské hvězdičky!

Zbývá ještě doplnit pořadí na 1500 kraul mužů: Ondřej Zach (PlČB) byl pátý za 16:15,56, když porazil mimo jiné budějovického odchovance Ingedulda, a na 31. místě je klasifikován jako devátý mladší dorostenec Marek Matoušek (PlČB) se 17:53,37.

Z atletiky

V Jablonci začala letní olympiáda dětí a mládeže. Z atletů se na 60 m zaskvěl Dominik Markvart z Veselí nad Lužnicí, který byl ve svém rozběhu druhý v osobním rekordu 7,27, sedmým nejlepším v jeho věkové kategorii v kraji všech dob, a v semifinále vydřel postupové třetí místo výkonem 7,53 při protiuragánu -3,9 m/s.

Historické pořadí žáků v kraji na 60 m:

7,10 Klíma (Sokol ČB) 97

7,12 Bárta (Sokol ČB) 15

7,13 Říčař (Čéčova) 06

7,19h Gocala (Čéčova) 13

7,24 M.Urban (VS) 12

7,27h Habrda (Sokol) 12

7,27 Markvart (Veselí) 19

7,28 Holomek (VS Tábor)83

7,29 Valenta (Sokol ČB)13

7,33 Němejc (VS Tábor) 15

Na 1500 m si postup do finále vybojoval na čas Jakub Homola z VS Tábor, jako druhý nejrychlejší 14letý na startu. Zlepšil si osobní maximum o 13 sekund na 4:26,64 a v tabulce nejlepších 14letých Jihočechů všech dob je pátý. Mimo jiné „předběhl“ i Davida Kotka.

Čtrnáctiletí na 1500 m:

4:21,39h Strnad (NV) 15

4:24,7 Bor (VS Tábor)86

4:25,2 P.Novák (JH) 91

4:25,20 Drtina (VS) 98

4:26,64 Homola (VS) 19

4:26,98 Kotek (Sokol)11

4:29,3 Vespalec (Pac.)90

Střední tratě byly v Jablonci nevídaně nabité, podle výsledků si nejlepší časy zaběhlo po šestnácti žácích i žákyních! Do finále pak „neproklouzli“ desátí z rozběhů Jakub Janda (Sokol) s časem 2:19,75 a Lurdes Gloria Manuelová (VS), která odtáhla na čele první kolo za 68,28 a nakonec jí výkon 2:18,74 k postupu nestačil… Do finále mladších žákyň naopak postoupila teprve dvanáctiletá Adéla Holubová ze Sokola ČB, která si osobní rekord zlepšila o tři sekundy na 2:24,30.

Ve vrhu koulí žákyň obsadila Jitka Maršálková (Sokol) 5. místo s osobním rekordem o 62 cm posledním pokusem na 11,80 metru. Ve finále chlapců byl Pavel Poslušný (NV) osmý jako nejlepší 14letý se 13,18, za ním devátý Vojtěch Rodr (VS) si vytvořil rekord 12,39. Šestá byla mladší žákyně Barbora Kubánková (Sokol) v oštěpu, když si sezónní maximum zlepšila o dva metry a se 32,41 je druhou ve své kategorii v kraji všech dob. Postoupila také do výšky zdoláním kvalifikačních 148 stejně jako Adéla Chválová (Písek) se stejným výkonem a Marek Kuna (Čt. Dvory) se 154. Do finále dálkařů postoupili Petr Svoboda (VS) se 627 cm a Lia Vilhelmová (Čéčova) s 513.

Z dalších výsledků: 60 m 9. Lucie Bahenská (Sok) 8,02, v semifinále 10. za 8,09, 21. Kateřina Marušová (VS) 8,31, ml. žáci 14. Ondřej Kroupa (Sok) 8,21, v semifinále 14. za 8,30, ml. žákyně 10. Ema Šafránková (ČZ) 8,28, v semifinále 15. za 8,41, 24. Linda Marušová (VS) 8,54, oštěp ml. žáci 16. Filip Kratochvíl (VS) 29,60, 800 m 18. Barbora Hejnová (Sok) 2:24,24.