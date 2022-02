„Senzace se asi nečekala, ale zápas v Mostě jsme chtěli odehrát se vztyčenou hlavou, což se, myslím, celkem povedlo. Chvílemi jsme s favoritem dokázali držet krok, nevyvarovali jsme se však výpadků, které nás stály lepší výsledek. Zároveň jsme chtěli rozložit síly před klíčovými zápasy, takže se na hřiště dostaly všechny hráčky,“ uvedla písecká trenérka Kateřina Hromádková.

V sobotu 19. února Jihočešky ve své hale v dohrávce 15. kola přivítají Porubu (15 hodin).

"Popravdě, pro nás je důležitější souboj s Porubou. Snad budeme v plné síle. Je to jeden z těch klíčových zápasů, v němž potřebujeme získat body. Poruba je tradiční protivník a přestože se jí v této sezoně nedaří podle představ, určitě nám nedá nic zadarmo. Nemyslím si, že bychom se měli pasovat do role favorita. Naopak, očekávám tuhý boj, bude to bolet a bude to i hodně o morálce," zdůraznila koučka.

Baník Most – Sokol Písek 35:21 (18:12)

Branky: Cholevová 8, Stříšková 5, Andrýsková 4, Šutranová 4, Mikulášková 3, Skácelová 3, Smetková 3, Maňáková 2, Kroftová 1, Pazderová 1, A. Pokorná 1 – K. Kubišová 5/2, Stellnerová 4, Součková 4, Chlupová 3, Pešková 2, T. Pokorná 2, Bicanová 1. Sedmimetrové hody: 2/0 – 3/2. Vyloučení: 2:3.ŽK: 2:0. Rozhodčí: Veselý – Zelenka.

MOL liga ženy

1. Most 17 16 0 1 586:388 32

2. Michalovce 17 15 1 1 570:362 31

3. Dun. Streda 15 13 0 2 444:360 26

4. Kynžvart 17 11 0 6 494:443 22

5. Plzeň 16 9 2 5 415:398 20

6. Písek 18 9 1 8 497:507 19

7. Olomouc 17 6 6 5 461:422 18

8. Slavia Praha 18 7 2 9 499:500 16

9. Šaľa 16 6 2 8 434:420 14

10. Chorzów 17 6 1 10 496:524 13

11. Poruba 16 4 1 11 401:456 9

12. Zlín 16 3 2 11 411:476 8

13. Hodonín 18 2 0 16 405:542 4

14. Stupava 16 1 0 15 266:581 2