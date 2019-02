České Budějovice - Volejbalisté Českých Budějovic v sobotu zahájí extraligu reprízou loňského finále s Ostravou, nyní ještě pracují na souhře

Tým Jihostroje ČB, zleva nahoře masér Hoch, lékař Martich Scheichl, Motys, Habr, Mach, Fila, Zapletal, kapitán Sukuba, asistent Pochop a trenér Svoboda. Dole zleva Novotný, Procházka, Juračka, Michálek, Smrčka a Rojas. | Foto: Deník/Luděk Švejcar

Premiéra v extraligovém ročníku 2011/2012 se pomalu ale jistě blíží. Českobudějovický Jihostroj sehraje první utkání v domácím prostředí v sobotu v 18 hodin. Mistři přivítají na své palubovce jako první tým, se kterým vloni sezonu zakončili. Soupeřem bude Ostrava obhájce stříbra.



Trenér Jan Svoboda se po prohře českých volejbalistů v osmifinále mistrovství Evropy opět připojil k týmu Jihostroje, který letos ve svém prvním roce povede za titulem. Týden před začátkem extraligy převzal od svého asistenta Stanislava Pochopa kormidlo a snaží se dopilovat některé nedostatky a zapracovat na souhře.



„Už jsem zpět, přeorientoval jsem se z reprezentace na klub a vše tu funguje tak, jak má. To, na čem jsme se se Standou domluvili, tu proběhlo,“ říká nový kouč Jihostroje, jenž nahradil Petra Broma.



V jakém stavu je budějovické družstvo po vašem návratu?

Po fyzické stránce je připraveno dobře, ale chybí nám herní příprava. Sehráli jsme vlastně dvě utkání a jeden turnaj v Dřevěnici, to je málo. Byla brzděna tím, že tu nebyli někteří hráči, hlavně nahrávači. I když se nám Filip Habr uzdravuje, hrát nemohl a Petr Zapletal byl v reprezentaci. Potřebujeme se tedy sehrávat, nemáme vůbec nic odehráno. V tomto týdnu ještě odehrajeme jedno utkání s ligovým rakouským družstvem.



Takže první mistrovské zápasy nebudou v optimální pohodě?

Sehrávat se budeme postupem času. Uvidíme, jak na tom budou jednotliví hráči. Ale na druhou stranu kvalita družstva je taková, že bychom si s tím měli poradit. Prvních osm deset zápasů bude třeba, aby si vše sedlo. Je tu dost nových tváří, hlavně oba nahrávači, to je dost zásadní.



Už máte v hlavně základní sestavu na sobotní zápas s Ostravou? Uvidíme v akci nové posily?

Částečně se sestava krystalizuje, ale já mam informace hlavně od asistenta Standy. K tomuto nám ještě poslouží čtvrteční tréninkový zápas. Není nic rozhodnutého, vše se může ještě změnit. Já doufám, že družstvo bude mít tak široký základ, že budeme moci během soutěží – Českého poháru, extraligy a Ligy mistrů vyslat na hřiště všechny kluky.



Zdravotně jsou na tom všichni, tedy kromě nahrávače Habra, dobře?

Všichni jsou v pořádku až na nějaké bolístky. Hrát může už i Habr, jede na plno, ale nechceme ho zatížit tak, abychom ho na začátku zdravotně utavili. Operované koleno je vážná věc. Určitě bude k dispozici i na první zápasy, nemyslím si však, že by ale odehrál hned tři utkání za sebou.



V prvním rozhovoru pro Deník jste řekl, že některé věci ve hře se změní. Poznáme tyto změny už v sobotu?

(smích) To si nejsem zcela jist. Je tu také nový cizinec na důležitém postu. Je tu spousta věcí, které s tím vším souvisí. Tedy jak rychle budeme hrát, kdo bude hlavním tahounem v útoku, jak zapojíme pipe, jak bude vypadat přihrávka, to uvidíme.



Na úterním tréninku jste dvě hodiny v kuse trénovali podání. To nebylo vždy silnou zbraní na jihu Čech, snažíte se to změnit?

Rozložení typu podání v družstvu je dobré, je tu šest sedm hráčů s tvrdým skákaným podáním, k tomu tři s plachtícím servisem, další mohou kombinovat. Takže očekávám, že by toto mohla být jedna z věcí, kterou bychom mohli vyvíjet tlak na soupeře. Myslím, že tady je třeba podání zlepšit, v

Jihostroji to nikdy nebyla hlavní doména. I od nových tváří si slibuji, že nám v tom pomohou.