S jakými ambicemi vstupoval do pozice předsedy krajského volejbalu? "Zaprvé jsem Budějčák, jsem tady dlouho, volejbal mě baví, a protože mě covid v podstatě uzemnil, nemohl jsem trénovat v Rakousku, tak jsem se rozhodl, že se začnu volejbalu věnovat víc doma." Jihočeský volejbal si tedy prohlédl úplně z jiné stránky než jako hráč. "Jsou v něm plusy i minusy," konstatoval a svoje úvahy i rozvedl: "Je to napůl. Jsou tam velmi dobré věci, které byl rozdělena, jsou tam věci, které se mi nelíbí. A ty teď dávám právě dohromady.

Nový šéf jihočeského volejbalu Tomáš KratochvílZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Před létem rezonovala jihočeským volejbalovým prostředím aféra "Hlincovka". "K tomu se ani nechci vyjadřovat," říká Tomáš Kratochvíl. "To je hodně složitá věc. Hlincovka je podle mě strašně nešťastné téma. Dokázal jsem si představit můj jiný start ve funkci. Některé strany se na mě obracely, ať jim pomůžu, ale Krajský volejbalový svaz to udělat nemůže. V podstatě to byla válka v rodině. Táta s mámou se hádali, my mohli jenom přihlížet, snad zkusit občas poradit."

Fanoušci na jihu Čech se těší na zahájení extraligové sezony. Co Kratochvíl říkal faktu, že na přípravné zápasy Jihostroje dorazilo 150 diváků? "Za mě je určitě Jihostroj výkladní skříní jihočeského volejbalu. Hodně spoléhám na spolupráci. Jihočeský volejbal by měl využívat hráče, trenéry, prostě vekerý potenciál, třeba i reklamní, tohoto klubu. Platí to i o volejbalistkách, nejen o volejbalistech, momentálně ale na jihu Čech není klub na takové úrovni, jako je mužský tým Jihostroje. Doufám, že se to jednoho krásného dne změní," doplnil nový předseda krajského volejbalového svazu Tomáš Kratochvíl.