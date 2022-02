Dvě utkání na domácí palubovce čekala na hráče kategorie U17, kteří díky šestnáctizápasové vítězné sérii pevně drží vedoucí příčku Extraligy kadetů. "V případě úspěchů proti BA Nymburk a Tygrům Brno a dobré konstalaci výsledků mohli už o tomto víkendu definitivně stvrdit vítězství v základní části, a tak bylo o motivaci postaráno. A i to byl možná spouštěcí impuls k famózní první čtvrtině, kterou v sobotu předvedli proti týmu z polabské nížiny. Výsledek 39:15 mluví za vše, Sršňů bylo plné hřiště a když k tomu připočteme trojky 7/6, o osudu utkání bylo rozhodnuto dříve, než se diváci usadili v hale. S chutí si zahrálo a zastřílelo všech 11 hráčů a i tak jsme po celé utkání navyšovali náskok až na konečných 96:56," chváli své svěřence za vydařený výkon trenér Jan Čech.

Sokol Sršni Písek - Tygři Brno 88:67. Body Písku: Svoboda J. 27, Procházka 16, Křesina 13, Bečka 10, Šimonek 9, Suchánek 5, Čihák 4, Vovesný a Klement 2, Humpál, Kačírek.

"V neděli nás čekal aktuálně druhý tým tabulky, Tygři Brno, který sice vyhráli skupinu Východ bez jediné porážky, ale od prvního kola nadstavby, kdy Sršni dobyli jejich palubovku, prohrál tři utkání v řadě a tuto hořkou sérii přerušil až v sobotu na palubovce Plzně. Nicméně sobotní prohra našich jediných přemožitelů z prvního utkání sezóny, Tygrů Praha s týmem NH Ostrava, rozdal karty jasně, v případě našeho úspěchu můžeme tři kola před koncem začít slavit. Poslední krok bývá nejtěžší a jsem tak rád, že kluci nic nepodcenili a hned od začátku díky své široké rotaci na soupeře tlačili a chtěli utkání co nejrychleji urvat pro sebe. Hned od úvodu se dostali do vedení, které neustále navyšovali, ale nedařilo se jim zejména díky dvojici Němec - Nejezchleb udělat nějakou delší bodovou sérii, kterou by soupeře definitvně dostali ze hry o první misto. I tak poločasové vedení o 17 bodů mělo cenu zlata. Vzhledem k tomu, že druhý poločas už příliš basketbalové krásy nenabídl, si Sršni v poklidu drželi dvacetibodové vedení a hráli doslova to, co potřebovali nebo spíše co jim stačilo. Konečný výsledek 88:67 potvrdil, že Sršni se stávají vítězi základní části Extraligy U17 a navíc natahují vítěznou sérii už na číslo 18," okomentoval druhé víkendové utkání Jan Čech.

"Výborná první čtvrtina proti Nymburku rozhodla o osudu utkání během deseti minut. V neděli proti Tygrům jsme odehráli velice koncentrovaně první poločas a díky tomu jsme si vytvořili sedmnáctibodový rozdíl, který rozhodl. Druhý poločas už byl spíše bojem o každý míč, kdy soupeř využíval svých fyzických předpokladů, naproti tomu Sršni své rychlosti. Rozdíl ve skóre už se neměnil a nám přál i osud, a tak už tři kola před koncem můžeme slavit vítězství v základní části," vrátil se ještě k víkendovým zápasům trenér Čech a pokračoval. "Co to znamená? Sršni nastoupí do play off jako nasazená jednička a ve čtvrtfinále hraném na tři utkání narazí na lepšího z dvojice Lokomotiva Plzeň - GBA Lions Jindřichův Hradec. V případě úspěchu budeme moci potřetí v historii být pořadateli Final Four Extraligy dorostu, což se nám zatím povedlo pouze v roce 2005, kdy jsem se po hřišti ještě proháněl já a byla z toho stříbrná medaile, v roce 2018 pro změnu ročník 2001 vyhrál historicky první titul mistra ČR v kategorii kadetů. Ten se nám zároveň podařil obhájit i v roce 2019, kvůli pandemii Covidu byly ročníky 2020 a 2021 zrušeny, a Sršni tak v letošním roce mohou snít o "zlatém hattricku". Nicméně je před námi stále ještě hodně práce a ve zbylých třech utkáních základní části se musíme důkladně připravit na play off, kde nás nečeká nic snadného a nemůžeme si dovolit vůbec nic podcenit. Jediné, co mě mrzí, je slabá účast diváků na takto kvalitních mládežnických utkáních, protože se jedná o mimořádnou podívanou a je škoda, že když patříme do nejužší špičky v ČR, nemáme takovou podporu jako na utkáních mužů."