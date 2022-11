Body Sršňů: Čihák 22, Křesina 13, Klement 12, Suchánek a Zita 10, Kabriel 7, Kačírek 6, Kopunec 3, Benda, Vallet a Kubíček 2.

"V prvním utkání, po dlouhé ranní cestě, jsme se utkali s polským týmem WKK Wroclaw. Do začátku utkání jsme vstoupili hlavně na obranné polovině vlažněji, nicméně po vybraném time outu se naše hra zlepšila. Ve druhé čtvrtině jsme si vypracovali až desetibodový náskok, který se nám ale nepodařilo udržet. Do třetí čtvrtiny jsme na soupeře nastoupili zcela v jiném světle, kdy kluků bylo doslova plné hřiště. Třetí desetiminutovku jsme ovládli poměrem 38:10 a o osudu utkání tak bylo rozhodnuto. Připsali jsme si tak první výhru v turnaji, kdy se navíc všichni hráči dokázali zapsat na listinu střelců," komentoval utkání Matěj Mach.

Sršni Photomate Písek - BK Lokomotiva Sereď 78:83

Body Sršňů: Čihák 19, Suchánek 12, Zita 11, Kačírek 9, Křesina a Klement 8, Benda a Kabriel 4, Kopunec 3, Vallet, Kubíček.

"Do druhého utkání jsme nastoupili proti slovenskému týmu z nedaleké Sereďe. Stál proti nám velmi silný soupeř s agresivním celoplošným presinkem a zdvojováním a bylo jen na nás, jak se s tímto stylem hry popereme. Bohužel v prvním poločase jsme se nepoprali ani zdaleka. Agresivní soupeř byl všude o krok dříve, my kupili jednu ztrátu za druhou, dvacet za první poločas, a obrana se rozpadala jako domeček z karet. I v útoku nám chyběla naše lehkost a pohyb, k tomu jsme si vybrali i notnou dávku smůly, kdy jsme pálili jednu vyloženou šanci z blízkosti koše za druhou. Do druhého poločasu nastoupilo jiné sršní družstvo a role se obrátily, agresivně hrající Sršni nutili soupeře ke ztrátám a nebojácně stahovali bod po bodu. Bohužel k úplnému obratu bychom potřebovali ještě pár minut navíc, a tak musíme skvěle připravenému soupeři pogratulovat k zasloužené výhře," shrnul duel Matěj Mach.

Sršni Photomate Písek - MŠK Žiar nad Hronom 91:54

Body Sršňů: Čihák 25, Křesina 20, Benda 13, Klement 10, Vallet 7, Kopunec a Kačírek 4, Suchánek a Kubíček 3, Zita 2, Kabriel.

"V sobotu po poledni pak čekala na Sršně další překážka ze Slovenska, tentokrát dosud neporažený tým domácích, Žiar nad Hronom. Soupeř na začátku utkání působil živějším dojmem, na nás možná trochu byla ještě znát páteční porážka, a domácí tak byli po první čtvrtině ve vedení o tři body. Ve druhé čtvrtině už Sršni začali přebírat osud utkání do svých rukou a v poločase vedli o pět bodů. Nic to však nebylo proti druhému poločasu, který byl náš nejlepší na turnaji. Skvělá obrana ve třetí čtvrtině a její výsledek 17:4 mluví za vše. V poslední části jsme si dokonce otevřeli střelnici, když se konečný výsledek zastavil až na stavu 91:54," doplnil k duelu Matěj Mach.

Sršni Photomate Písek - Vienna D.C. Timberwolves 86:43

Body Sršňů: Čihák 13, Kabriel 11, Benda, Zita a Klement 10, Vallet 9, Suchánek 8, Kopunec 7, Kačírek 6, Křesina 2, Kubíček.

"Ve večerním utkání nás pak čekal naopak soupeř Vienna Timberwolves, který na svou první výhru v turnaji stále čekal. Hned první čtvrtinu jsme skvěle vstoupili do utkání, když jsme si proti rakouskému soupeři rychle vypracovali dvouciferné vedení. V tomto utkání dostali obrovský prostor všichni hráči z lavičky a i tak udrželi kvalitu naší hry a neustále až do závěrečného hvizdu navyšovali vedení," pochválil hráče Matěj Mach.

Sršni Photomate Písek - Orlen Akademia BM Stal 83:59

Body Sršňů: Křesina 29, Klement 14, Čihák a Zita 12, Suchánek 8, Kopunec 5, Kačírek 3, Kubíček, Kabriel, Vallet, Benda.

"Výsledky se pro nás vyvíjely příznivě, a tak jsme v neděli nastoupili k utkání proti polskému Orlen Akademia BM Stal. V případě vítězství jsme se mohli radovat i z prvenství v turnaji, protože ostatní utkání nabídla několik překvapivých výsledků. Toho si byli Sršni vědomi a do utkání vlétli jako uragán. Vedení po první čtvrtině 27:6 toho bylo jasným důkazem. Na hráčích už však byla znát patrná únava, hra tak byla jako na houpačce, kdy jsme dokonce utkání ještě na začátku poslední čtvrtiny trochu zkomplikovali a pustili soupeře na jednociferný rozdíl. Nicméně jsme v sobě našli poslední zbytky sil a opět ukázali, kdo je zaslouženým vítězem prvního turnaje CEYBL," shrnul poslední duel Matěj Mach.

"Máme za sebou velice vyrovnaný turnaj, kdy každý tým alespoň jedenkrát prohrál a alespoň jednou urval vítězství. Naše bilance 4:1 tak nakonec stačila na celkové prvenství v turnaji. Klukům patří pochvala, jak k celému turnaji přistoupili. Nebýt jednoho „černého“ poločasu, během kterého jsme nesplnili jediný pokyn a nevyšlo nám vůbec nic, jsme hráli rychlý, moderní, agresivní basketbal. Bohužel se nám nepodařilo úplně vymazat hluchá místa, hlavně na obranné polovině, a vyrábění zbytečných ztrát. Nicméně odehrát pět utkání ve třech dnech je velká zátěž a asi nelze vytknout lehkou ztrátu koncentrace či přemíru snahy, ze které pramení chyby. Závěrem bych rád poděkoval pořadatelům za skvělý turnaj a manželům Křesinovým za pomoc s dopravou a podporu po celý víkend," zhodnotil vystoupení Sršňů Matěj Mach.

Konečné pořadí: 1. Sršni Photomate Písek (ČR), 2. BK Lokomotiva Sereď (Slovensko), 3. MŠK BK Žiar nad Hronom (Slovensko), 4. WKK Wroclaw (Polsko), 5. ORLEN Akademia BM Stal (Polsko), 6. Vienna D.C. Timberwolves (Rakousko).

MVP turnaje: Filip Čihák (Sršni Photomate Písek).

Další turnaj je na programu 9. - 11. prosince v polském Ostrów Wielkopolski, tentokrát již i za účasti německých týmů.