Další utkání bylo na programu hned v sobotu ráno od 9:00, kde jsme narazili na našeho jediného přemožitele z prvního turnaje, BK Lokomotivu Sereď. Bylo jasné, že klíčový bude vstup do utkání a kdo se první "probudí". V tom Sršni odvedli skvělou práci a než se soupeř vzpamatoval, měli jsme desetibodové vedení. Po celé utkání jsme si udržovali vedení okolo patnácti bodů. V závěru jsme sice dovolili drobné komplikace a slovenský soupeř se dostal na dostřel šesti bodů, vyrovnanou koncovku jsme však nepřipustili a výhra 69:58 byla naprosto zasloužená. Naopak v posledním sobotním utkání jsme narazili na slovenského mistra Žiar nad Hronom. Bohužel místo pěkného basketbalu k utkání nastoupil naprosto rezignovaný soupeř, který se přijel spíše hádat a absolutně nestačil (možná ani nechtěl) našemu agresivnímu basketbalu. Sršni v utkání naprosto dominovali a nebýt několika posledních minut, kdy jsme hodně polevili, byl by výsledek ještě daleko krutější.

Po překvapivých výsledcích ostatních duelů výhra Sršňů 92:64 znamenala, že v případě nedělního vítězství proti německé Science City Jena se Sršni stanou opět vítězem turnaje. Soupeř přijel na turnaj s jednoznačně nejmladším kádrem a i přes odpočinek několika klíčových hráčů našeho týmu nemohl vzdorovat. Výhra 117:48 mohla spustit oslavy Sršňů i na druhém turnaji CEYBL. Pozitivem turnaje bylo, že písečtí trenéři Matěj Mach a Jakub Šurý rovnoměrně během turnaje rozložili minuty na všech 11 hráčů a každý získal dostatek herní praxe, kterou snad zúročíme v dalším průběhu sezony.

Sedmnáctka Sršňů přivezla ze Slovenska první místo z turnaje CEYBL

Výsledky Sršňů:

ORLEN Akademia BM Stal - Sršni Photomate Písek 76:68

Sršni Photomate Písek - Vienna D.C. Timberwolves 82:58

BK Lokomotiva Sereď - Sršni Photomate Písek 58:69

MŠK BK Žiar nad Hronom - Sršni Photomate Písek 64:92

Sršni Photomate Písek - Science City Jena 117:48

Body: Humpál 47, Kopunec a Zita 46, Benda a Křesina 45, Kačírek a Šimonek 40, Vovesný 33, Vallet 32, Klement 31, Čihák 23

Nejužitečnějším hráčem turnaje se stal Jakub Šimonek.

"Cílem tohoto turnaje bylo rozdat minuty všem hráčům a co nejvíce je zapracovat do našeho systému, aby všichni mohli dostávat více minut i v extralize U17. To jsme splnili do puntíku a mám velkou radost, že kromě minut mezi sebe kluci rozložili krásně i body. Sice jsme v některých utkáních, zejména v prohraném proti domácím a v poslední čtvrtině proti Seredi, měli úseky, kdy jsme opravdu nehráli dobře. Kvalitnější týmy by nás za takové chyby potrestali, ale jinak jsem s turnajem celkově spokojen. To, že vezeme pohár za první místo, je taková třešnička na dortu," komentoval výkony píseckých basketbalistů trenér Matěj Mach.

"Jsem rád, že jsme se turnaje mohli zúčastnit a zároveň ho i vyhrát. Odehráli jsme pět kvalitních utkání, která nám pomohla se i nadále zlepšovat. Turnaj jsme si moc užili a už se těšíme na další," doplnil nejužitečnější hráč turnaje Jakub Šimonek.

Autor: Jan Čech, Sršni Photomate Písek