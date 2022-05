Body Sršňů: Svoboda J. 36, Čihák 12, Procházka a Křesina 9, Šimonek 7, Suchánek, Bečka, Klement, Vovesný, Humpál, Kačírek, Zita.

Sršni po domácí výhře 94:70 chtěli i ve druhém utkání na půdě Sokola Pražského potvrdit roli favorita a jako vítěz základní části si zajistit pořádání finálového turnaje pro čtyři nejlepší týmy soutěže. "Naše hráče sice doprovázel autobus fanoušků a v hale tak byla krásná atmosféra, jinak se nám však hned od úvodu nedařilo zhola nic. Hned ve druhé minutě si Josef Svoboda přivodil krvácení z nosu, bez něj sice hráli Sršni s domácími Sokolíky naprosto vyrovnanou partii, během které ale bohužel neproměnili snad deset naprosto volných trojkových pozic, a to některé poznamenalo do celého utkání a naprosto si přestali věřit. Naopak i přes různá videa a taktické informace se na druhé straně rozehrál k životnímu výkonu střelec Hajič, kterému jsme trestuhodně dovolili hned sedm úspěšných trojkových pokusů. Druhý klíčový pokyn bylo pohlídat si útočný doskok soupeře a v tom jsme propadli naprosto stejně, dát soupeři 24 druhých šancí je doslova sebevražda. A v neposlední řadě nikoho nezajímalo našich 24 výher v řadě a jasné první místo po základní části, protože soupeř měl asi stokrát větší nasazení a bojovnost než my a byl všude o krok napřed," začal hodnocení duelu písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Tohle všechno byl důvod, proč se v Žitné ulici odehrál souboj, kdy po první čtvrtině byli domácí ve vedení 19:13 a náš útok byl dost pasivní. Ve druhé čtvrtině jsme sice ožili a několikrát se dostali do vedení, ale závěrečný úsek poločasu se nám nepovedl a bratři Sokolové z Prahy v poločase vedli o tři body. Třetí čtvrtinu opět rozehráli lépe domácí, avšak v jejím závěru Sršni zabojovali a byli ve vedení 48:49. Poslední čtvrtina byla loterie, kdy se skóre měnilo z jedné strany na druhou. Čtyři minuty před koncem jsme prohrávali o pět bodů, abychom minutu a půl před koncem po trojkách Křesiny a Čiháka vedli o tři. Bohužel ty taktické chyby, skoro až hlouposti v obraně, nás stály výhru a nakonec jsme ještě museli poslední útok ubránit, abychom se dostali do prodloužení. V tom už bohužel existoval jen jeden tým, tuto pětiminutovku vyhrál drtivě 14:3, čímž naprosto po zásluze srovnal sérii na 1:1 a vynutil si rozhodující třetí utkání."

Sršně tedy ve středu čeká rozhodující boj dosavadní části sezony. "Každá série jednou končí a ta naše, která trvala 24 utkání, třeba skončila v pravý čas. Sice jsme se dostali do nepříjemné situace, kdy středeční utkání může zničit naše celoroční úsilí, ukončit nám sezonu a sen o pořádání Final Four se může rozpadnout jako domeček z karet. Musím sportovně přiznat, že Sokol Pražský chtěl víc a vyhrál naprosto po zásluze. Teď bude hodně těžké zastavit takový tým, kterému po sobotě hodně naroste sebevědomí. Na druhou stranu to může být užitečný impuls, abychom se zdravě naštvali a ukázali, kolik talentu v sobě tohle družstvo má, ale k tomu ho musíme podpořit i maximálním nasazením a úsilím. Po celou sezonu nás zdobila kolektivní a odvážná hra všech hráčů a pevně věřím, že se k ní v rozhodujícím utkáním vrátíme. Hraje se o hodně, potřetí v historii by se v našem městě o víkendu 14. - 15. května pořádalo Final Four extraligy U17, kde bychom útočili na třetí titul Mistra ČR v řadě. Proto více než kdy jindy prosíme o pomoc, ve středu 4. května od 17:30 se v Sršním hnízdě hraje o vše a my potřebujeme mít v zádech plnou halu a pověstné písecké bubny se musí rozléhat celým městěm," zve fanoušky do haly trenér Čech.