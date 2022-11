Body a sestava Sršňů: Čihák 15, Klement 14, Kačírek 13, Šimonek 12, Křesina 6, Zita 3, Suchánek 2, Benda, Kopunec, Vallet, Kabriel, Humpál.

"Domácí sice do utkání vlétli jako uragán a rychle vedli 9:0. Bohužel na straně soupeře jsou dvě výrazné individuality, hráč číslo 98 Franěk a číslo 16 Matušík, kteří nechtěli odjet z jihu Čech s debaklem. Soupeř se rychle oklepal a ještě do konce první desetiminutovky se dostali Tygři do vedení 20:18. Jejich kvalitní obrana dělala našim hráčům velké problémy a když už jsme ji náhodou překonali, obroučka pro nás byla zakletá. Tygři sice sbírali hodně faulů, ale ani tak se Sršni ve druhé čtvrtině nedokázali odpoutat na větší bodový rozdíl a v hale tak začal boj o každý centimetr palubovky, ve kterém šli v poločase do šaten domácí s vedením 36:33," komentoval první půli písecký trenér Jan Čech.

"Nástup do druhého poločasu vyzněl jasně pro hosty, a tak se rychle ujali vedení, které drželi až do poloviny závěrečné čtvrtiny, kdy na tabuli svítilo skóre 50:55 a na trápící se Sršni by si asi moc lidí nevsadilo. Pak však Adam Křesina trojkou nastartoval obrat, kde zaznamenal pět rychlých bodů Filip Čihák a po dvou koších Ondry Klementa dvě a půl minuty před koncem bylo otočeno ve prospěch domácích 62:55. Tentokrát padaly ke dnu akcie kluků z Prahy. Ani ti se ovšem nevzdali a dvěma koši snížili na rozdíl tří bodů. 23 vteřin před koncem košem s faulem zazářil hráč utkání Bartoloměj Kačírek, bohužel trestný hod neproměnil, na což 11 vteřin před koncem stejně oplácí hostující Franěk, který však trestný hod proměňuje. Rozdíl ve skóre jsou tak tedy dva body a 13 vteřin do konce. Vzhledem teprve ke třem týmovým faulům soupeře všichni očekávali rychlý faul, který se však neudál. Místo toho Sršni naprosto nepochopitelnou přihrávkou ztrácí míč a hostující Skřivánek 6 vteřin před koncem vyrovnává. Po timeoutu se míče chopí Adam Křesina, při průniku pod koš je faulován a staví se na čáru trestných hodů. Samozřejmě první neproměňuje, aby všem příznivcům domácích trochu pocuchal nervy. Druhým trestným hodem však posílá Sršně do vedení 65:64 a všichni v hale ví, že čas na obrat už není a že euforie domácích z pokračování desetizápasové vítězné série může naplno propuknout," doplnil ke druhému poločasu trenér.

Díky za skvělý zážitek, komentoval duel v Hradci trenér Sršňů Jan Čech

Velké nervy, ale nakonec důležitá výhra. "Skvělý vstup do utkání vystřídalo kruté vystřízlivění. Přes výbornou obranu soupeře jsme se nedokázali prosadit, jeho fyzično nám dělalo obrovské problémy a k tomu nás opět srážela úspěšnost střelby. Když k tomu připočteme 24 ztracených míčů, je až zázrakem, že jsme se dostali do vyrovnané koncovky. Když jsme v posledních minutách otáčeli skóre z -5 na +7, asi už nikdo nečekal, co se v hale odehraje. Tentokrát to bylo se šťastným koncem pro nás, ale musíme si přiznat, že rozhodně v tomto utkání nevyhrál lepší tým. A tak i přes to, že jsme jediným týmem v soutěži, který dosud nenašel přemožitele, musíme opět přidat v trénincích a nadále se zlepšovat, protože konkurence nám šlape na paty. V neposlední řadě děkuji za skvělou atmosféru v hledišti. Ač jako trenér na to mám zcela odlišný názor, tak vím, že tohle lidi baví víc než výhra rozdílem třídy," doplnil Jan Čech.