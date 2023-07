/FOTOGALERIE, VIDEO/ Devátým turnajem, tentokrát v GC Monachus u Nové Bystřice, dospěla Santal Jihočeská golf senior tour do své poloviny. Nyní hráče čeká série turnajů na rakoských hřištích.

Turnaj v GC Monachus. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Do devátého turnaje sezony nakonec nastoupilo 101 hráčů. Jako tradičně se hrálo ve třech věkových kategoriích mužů a jedné žen na stablefordové body. Zvlášť pak byla hodnocena soutěž na brutto body (bodují se bogey a lepší výsledky).

V celkovém hodnocení jsou pak muži rozděleni do čtyř věkových kategorií a ženy do dvou, přičemž je z celkové porce 18 turnajů hodnoceno 13 nejlepších. Hodnocena je i soutěž družstev, která kopíruje klubovou příslušnost jednotlivých hráčů.

Hráči mají za sebou devět z osmnácti vypsaných turnajů, hodnoceno jich však bylo jen osm. Klání v Hluboké nad Vltavou muselo být z důvodu bouřky a silného lijáku zrušeno. Nyní čeká golfisty série tří turnajů na rakouských hřištích.

Výsledky turnaje z Mnichu (GC Monachus):

Muži do 64 let: 1. Jiří Rychtář (ČGK) 44 bodů / 97 ran, 2. M. Staněk (Pyšely) 42/91, 3. J. Šimek 41/92, 4. L. Mathé (oba Hluboká) 40/94, 5. V. Klíma (Krumlov) 40/98.

Muži 65 - 70 let: 1. P. Witowetz (Haugschlag) 41/83, 2. J. Dobrovolný (Telč) 39/91, 3. P. Pěkný (Hluboká) 38/104, 4. Z. Čechura (Telč) 38/97, 5. V. Kabát (Kestřany) 38/87.

Muži od 71 let: 1. J. Roubín (Krumlov) 43/87, 2. M. Žižák (Mnich) 41/91, 3. K. Pražák (Hluboká) 40/-, 4. V. Hnátek 38/-, 5. R. Navrátil (oba Mnich) 38/95.

Ženy: 1. B. Benešová (Bechyně) 44/99, 2. Z. Šatavová (Kestřany) 42/-, 3. E. Roubínová 41/93, 4. J. Jandová (obě Krumlov) 40/-, 5. A. Ostrejšová (Podbořánky) 38/-.

Brutto společná: 1. P. Witowetz 26, 2. J. Škopek (Mnich) 25, 3. M. Zanáška (Pyšely) 24, 4. V. Kabát 23, 5. P. Vaculčiak (Ringhofer) 22.

Pořadí po 9. turnajích:

Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany) 264 bodů, 2. J. Škopek 253, 3. V. Klíma 246, 4. M. Staněk 226, 4. M. Nousek (Kestřany) 221.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 277, 2. F. Mikeš (oba Mnich) 258, 3. V. Český 244, 4. P. Holý (oba Kestřany) 240, 5. M. Voborník (Mnich) 235.

Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát 262, 2. T. Burian (Krumlov) 255, 3. W. Jenšík (Jihlava) 251, 4. V. Hnátek 224, 5. Z. Zunt (Kestřany) 223.

Muži od 73 let: 1. M. Žižák 252, 2. T. Sochor (Bechyně), 3. L. Řeháček (Mnich) 232, 4. K. Pražák 221, 5. J. Zídek (Č. Břemeno) 184.

Ženy do 66 let: 1. L. Nousková (Kestřany) 229, 2. J. Škopková (Hluboká) 224, 3. E. Roubínová 217, 4. J. Jandová 201, 5. J. Mašková (Hluboká) 191.

Ženy od 67 let: 1. J. Šárová (Hluboká) 227, 2. A. Ostrejšová 219, 3. B. Benešová 218, 4. Z. Šatavová 218, 5. V. Burianová (Hluboká).

Brutto body: 1. J. Škopek 182, 2. F. Mikeš 181, 3. V. Český 166, 4. V. Kabát 159, 5. P. Holý 127.

Pořadí družstev: 1. Prácheňský golf klub (Kestřany) 1083, 2. Mnich 1055, 3. Hluboká 1031, 4. Český Krumlov 1004, 5. Telč 937.