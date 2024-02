/FOTOGALERIE/ Závěrečným dvoukolem skončila v sobotu 17. února dlouhodobá část Prachatické ligy sálovky. V duelu o první místo dokázali vimperští Jelimani porazit Háječek 5:1, a tak jdou do play off z prvního místa.

Prachatická liga sálovky zakončila základní část. | Foto: Poskytl Marti Janošťák

V posledním hracím dnu dlouhodobé části Prachatické ligy sálovky se rozhodovalo o nasazení do dvojic pro play off. Dopředu nebylo rozhodnuto vůbec nic, a tak přinesly zápasy, alespoň ty, které se odehrály, zajímavý náboj. Nejvíce sledovaným byl souboj Háječku s Jelimany. První vzájemný duel vyhrál Háječek 3:0, a tak museli Jelimani, pokud chtěli jít do play off z prvního místa, vyhrát o čtyři branky. A to se jim nakonec podařilo. Z jejich středu se pak také rekrutovali i nejlepší kanonýři soutěže.

Výsledky posledního dvoukola:

Senapama - Analfabetik 7:7 (4:3), Analfabetik - Coca juniors 2:5 (2:2), Háječek - Senapama 12:2 (6:2), Arschloch - Coca juniors 5:2 (2:2), Pozdní sběr - Dragunovci 0:5 kontumace, Háječek - Jelimani 1:5 (0:4), Arschloch - Dragunovci 0:5 kontumace, Jelimani - Pozdní sběr 5:0 kontumace.

Nejlepší střelci:

29 - V. Pankratz (Jelimani)

25 - P. Benda (Jelimani)

23 - O. Rod (Jelimani), M. Mařík (Analfabetik)

21 - J. Šandera (Háječek)

Konečná tabulka:

1. Jelimani 14 0 2 137:39 42

2. Háječek 14 0 2 108:45

3. Arschloch 11 1 4 99:52

4. Coca juniors 9 0 7 85:59 27

5. Senapama 8 1 7 86:65 25

6. Analfabetik 5 1 10 72:90 16

7. Dragunovci 5 0 11 55:100 15

8. Pozdní sběr 2 0 14 29:125 6

Play off se hraje v sobotu 24. února.