/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prachatická liga sálovky měla na programu zápasy devátého a desátého kola. Hned na úvod programu se Háječek utkal s Jelimany a v boji o první místo se z výhry radoval Háječek.

Háječek - Jelimani. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na čele tabulky se utrhl Háječek a těžko již ho někdo z této pozice do konce základní části dostane. O druhé místp bojují Arschloch a Jelimani. Zajímavé to bude na konci tabulky, kde se tři týmy poperou o dvě místa pro play off.

Výsledky 9. a 10. kola:

Háječek - Jelimani 3:0 (2:0)

Jelimani - AKS 20:1 (10:1)

Háječek - Dragunovci 9:4 (3:3)

Arschloch - AKS 13:0 (6:0)

Coca Juniors - Dragunovci 11:1 (4:1)

Pozdní svěr - Analfabetik 1:8 (1:4)

Senapama - Arschloch 4:8 (1:4)

Coca Juniors - Analfabetik 4:1 (1:1)

Senapama - Pozdní sběr 7:2 (4:0)

Nejlepší střelci:

23 - V. Pankratz (Jelimani)

17 - P. Benda (Jelimani)

16 - J. Sova (Háječek)

15 - J. Žurek (Arschloch) a J. Šandera (Háječek)

13 - A. Kadlec (Háječek) a O. Rd (Jelimani)

Aktuální tabulka:

1. Háječek 9 0 0 74:27 27

2. Arschloch 7 1 2 72:32 22

3. Jelimani 7 0 2 91:27 21

4. Senapama 5 1 3 52:31 16

5. Coca Juniors 5 0 4 53:31 15

6. Analfabetik 4 0 5 39:53 12

7. Dragunovci 1 0 8 28:73 3

8. Pozdní sběr 1 0 8 20:76 3

9. AKS 1 0 8 17:94 3