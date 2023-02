Po tři měsíce se bojovalo v tomto ročníku Prachatické ligy sálového fotbalu. Dlouhodobou základní část zakončil finálový program v play off. Ten určil, že se vítězem soutěže stal celek Háječku.

A všichni také byli za snahu oceněni. Sobotní večerní vyhlášení v restauraci Černý medvěd si nenechal ujít žádný z týmů, které se pobojovaly do play off. Šéf soutěže Jan Zumr společně s Petrem Paseckým ocenili jednak nejlepší jednotlivce a jednak i kompletní osmičku týmů z play off.

Pohár pro vítěze zvedli nad hlavu za zpěvu vítězného chorálu sálovkáři prachatického Háječku. Ti finálovou výhrou 6:2 odsunuli na druhé místo Sokolíky, vítěze dlouhodobé části. Třetí místo si vybojovali vimperští Jelimani a čtvrtý skončil Arschloch, tým složený z mladých a velice nadějných sálovkářů, kteří mohou již v příštím ročníku zasáhnout klidně i do bojů o titul.

Další ročník Prachatické ligy sálovky tak za sebou zatáhl oponu. Další odstartuje opět na přelomu listopadu a prosince roku současného.