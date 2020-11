„Zatím to nevypadá dobře a může se stát, že se nový soutěžní ročník Prachatické sálovky vůbec nerozběhne,“ hodnotí smutně aktuální situaci organizátor soutěže Jan Zumr.

Naděje však umírá poslední a sálovkáři stále věří, že by se snad i mohlo začít hrát. „Flintu do žita zatím nehážeme a stále věříme, že by se alespoň v nějaké formě mohlo hrát,“ neztrácí naději Jan Zumr.

A pokud by se omezení sportu protáhlo například až přes Nový rok? „Třeba bude prostor zorganizovat alespoň nějaký turnaj. Byla by škoda zůstat bez sálovky celou zimu. Ale zatím se nedá nic slibovat,“ doplnil Jan Zumr.