S Finskem krásná bitva, Češi mají bronz

České Budějovice - Mezinárodní turnaj volejbalových reprezentačních týmů ve věkové kategorii do 18 let v českobudějovické Sportovní hale zahájil primátor města Juraj Thoma. Česká reprezentace už dokráčela do boje o bronz. V něm porazila Finsko po boji 3:2.

Mezinárodní turnaj volejbalových reprezentačních týmů ve věkové kategorii do 18 let v českobudějovické Sportovní hale zahájil primátor města Juraj Thoma. „Zveme všechny příznivce sportu, k vidění jsou vynikající zápasy," říká jeden z dvojice reprezentačních trenérů Tomáš Skolka. Český tým vyhrál úvodní duel nad Maďarskem hladce 3:0. „Jsme rádi, že nám vstup do turnaje vyšel," konstatoval Skolka. Utkání ČR – Německo nabídlo nevídané drama. Především v prvním setu sahali domácí po vítězství, ale nakonec se radovali hosté. V sobotu se hrálo play off, český tým v neděli vybojoval bronz. Zápasům přihlížel nejvyšší muž ČVS Zdeněk Haník, Deník s ním připravuje rozhovor.

Výsledky: ČR - Maďarsko 3:0 (13, 13, 15), Polsko – Slovensko 3:0 (23, 25, 17), Slovensko – Finsko 0:3 (-21,-12,-23), Maďarsko - Německo 1:3 (-21, -15, 25, -18), Polsko - Finsko 3:0 (19, 36, 17), ČR - Německo 1:3 (-27, 19, -19, -19). Čtvrtfinále: ČR - Slovensko 3:2 (16, 23, -20, -26, 12). Semifinále: Polsko - ČR 3:1 (26, 23, -20, 15). O třetí místo: ČR - Finsko 3:2 (-28, -22, 21, 17, 11).

Autor: Kamil Jáša