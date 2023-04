O vteřiny začnou historické vozy válčit v pátek 21. dubna krátce po půl čtvrté odpolední poté, co sklouznou ze slavnostní startovní rampy. Účastníci 31. Historic Vltava Rallye se nejprve vydají na Andělickou rychlostní zkoušku, která se svým názvem vrací do programu po roční pauze, její trať ale prošla vůbec nejvýraznější obměnou ze všech vložek. Zbrusu nová je její těžká úvodní partie od Tajanova až k diváckému místu DM 1, odlišné je i finále – od Drslavic se tentokrát závodníci vydají k Poleni po trase, kterou využila například Rally Klatovy 2015. Do pátečního harmonogramu se vrací i kultovní sedmnáctikilometrový Koráb, který tak bude letos vyhrazen historickým vozům. Jeho divácká místa jsou už dobře prověřena, při druhém průjezdu však (s ohledem na čas startu krátce po západu slunce) záludnosti tratě poznají závodníci po letech znovu také za tmy. Obě páteční sekce od sebe oddělí tradiční Klatovský okruh, na kterém se představí také soudobá technika.

Startovky Rallye Šumava a Historic Vltava zaplnilo téměř 150 posádek

57. Rallye Šumava Klatovy nicméně oficiálně vystartuje až v sobotu dopoledne, právě 22. duben bude pro všechny největší zátěží, protože ten den se budou prohánět po rychlostních zkouškách účastníci obou soutěží. Začíná se opět na Klatovském okruhu, který opět o rok prodloužil svůj sportovní život a pojede se po oba dny po směru hodinových ručiček. Z první klasické sobotní zkoušky pak bude připraven loni úspěšný volně přístupný internetový přímý přenos zajišťovaný společností FILMpro, novinkou Mlázovského testu bude ale jeho polokruhová forma. V sobotu se bude závodit ´do kopce´ i na oblíbených Keplích s novou úvodní partií, naopak Chudenínský test bude mít trasu již lety dobře prověřenou. Celkem se v sobotu závodníci představí na sedmi erzetách, posádky 31. Historic Vltava Rallye budou po jejich odjetí odměněny na slavnostní cílové rampě.

Nedělní tratě pak už budou připraveny pouze pro účastníky nejstarší stále aktivní české soutěže, 57. Rallye Šumava Klatovy. Nejprve posádky soudobých vozů předvedou své umění na Velhartické RZ, jež otočením svého směru ještě přibrala na kvalitě, fanoušci jistě ocení i tři zajímavá divácká místa. Zajímavostí je, že tato nedělní zkouška končí v Tajanově, tedy na první pohled na stejném místě, kde začíná úvodní páteční test. Nenechme se ale zmást, jde o úplně jinde situovanou vísku, pouze se shodným jménem. Kruh se tedy ještě neuzavře, finále celého víkendu se odehraje i letos na Zdebořickém úseku s novou úvodní partií a se startem nedaleko Klatov, největší pozornost bude opět soustředěna na šotolinovou část a pak na komentované divácké místo Zdebořice. Až po druhém průjezdu touto vložkou budeme znát i nejlepší posádky Rallye Šumava Klatovy a letošní jarní pošumavské závodění bude u konce.

Autor: Karel Špaček