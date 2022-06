„Každé přijaté rozhodnutí by mělo přinést výsledky, ale to, co jste udělal, nebylo zastavení války, ale naopak, zrodila se nová, kolem i uvnitř sportu, kterou nelze zastavit,“ vzkázala Bachovi Lasickeneová. Svou zlobu a frustraci už dříve mířila i na šéfy Ruské atletické federace, kterým také vyčetla, že nedělají dost pro podporu sportovců.

A na čem teď máme bruslit? Rusko bojuje s nedostatkem sportovního vybavení

Ruska začala svůj dopis sarkasticky. „Jmenuji se Marija Lasickeneová. Jsem olympijská vítězka z Tokia 2020 ve skoku vysokém. Nejsem si jistá, jestli mě znáte, když totiž čtu vaše nedávná prohlášení a rozhodnutí, mám silné podezření, že máte mnohem blíže k politice a dále od sportovců a vrcholového sportu obecně,“ napsala na úvod ruská šampionka.

„Dobře si ale pamatuji, jak jste zavíral oči nad tím, že mi současný člen MOV Sebastian Coe nedovolil zúčastnit se olympijských her v roce 2016 jen proto, že jsem se narodila v Rusku. Za posledních sedm let jsem nemohla závodit na mezinárodních soutěžích asi čtyři roky. Nikdy na mě osobně nebyly žádné stížnosti, kromě jedné… Světová atletika používá můj ruský pas jako trumf při každé příležitosti. A neviděl jste v tom žádný problém. Nyní to dělají znovu, ale přímo na váš popud,“ ohradila se Lasickeneová.

Ukrajinkám se nemůže podívat do očí

Ruská hvězda přišla v roce 2016 o start na olympiádě v Riu poté, co Mezinárodní atletická federace vyloučila ruské atlety kvůli systematickém dopingovému skandálu v zemi. Lasickeneová se od té doby veřejně staví proti poměrům v Rusku. Odsuzuje i válku na Ukrajině.

„Mými kolegyněmi ve výškařském sektoru jsou ukrajinské dívky. A pořád nevím, co jim mám říct nebo jak se jim podívat do očí. Ony a jejich přátelé a příbuzní zažívají to, co by žádná lidská bytost nikdy neměla cítit. Jsem si jistá, že nic z toho se nikdy nemělo stát. A žádné argumenty mě nemohou přesvědčit, abych tento názor změnila,“ svěřila se ruská atletka.

„Ale vy to všechno nevíte; raději nechcete vědět nic o názorech ruských sportovců a o tom, jak naši sportovci žijí ve světle nedávných událostí na Ukrajině. Kdyby vám opravdu záleželo na osudu sportovců, nepožadoval byste, aby o těchto událostech mluvili otevřeně, ale raději byste se snažil svět sjednotit prostřednictvím sportu. Ale vybral jste si pro vás nejjednodušší řešení – suspendovat všechny kvůli národnosti,“ napsala Lasickeneová.

Travnatá show bez Rusů i bodů. Sporné rozhodnutí, které však vytrestalo všechny

Bach se snažil ospravedlnit sankce vůči Rusku a Bělorusku tím, že jsou mířeny na vedení, které porušilo olympijské příměří. Zároveň doporučil, aby sportovci z obou zemí nebyli zváni na mezinárodní soutěže, protože nelze zaručit jejich bezpečnost. Tento týden přitom zkritizoval organizátory Wimbledonu kvůli zákazu účasti ruských a běloruských tenistů.

Zrušit vlajky a hymny?

„Říkáte, že jste požádal o suspendování ruských sportovců kvůli obavám o naši bezpečnost, ale to není pravda. Ruští tenisté, kteří soutěží po celém světě, to znovu dokazují. Fanoušci se do sportovců nezamilují kvůli jejich národnosti nebo občanství, ale kvůli tomu, co předvádějí na soutěžích. I když podle mého názoru je nejvyšší čas, aby olympijské hnutí a sport obecně přestaly používat státní vlajky a hymny na všech turnajích.“

Nejtvrdší kritiku na adresu Bacha si slavná Ruska nechala na závěr ostrého dopisu. „Nemáte dostatek odvahy a důstojnosti na to, abyste zrušil sankce proti ruským sportovcům,“ nebrala si servítky. „Protože pak byste musel připustit, že jste celé ty měsíce porušoval chartu MOV a stanovy mezinárodních sportovních federací by se změnily v bezcenné papíry,“ napsala olympijská šampionka a mistryně světa.

Bojkot? Vystačíme si, tvrdí Rusové. Volají po návratu do sovětských časů

„Ale žádám vás, abyste přestal přesouvat odpovědnost za současnou situaci ve sportovním světě ze sebe na vámi deklarovanou "péči o ruské sportovce". Není vhodné, aby prezident MOV takové věci dělal,“ uzavřela Lasickeneová, která má ve své sbírce i přes vynucené stopky všechny velké tituly a medaile. Teď už jí zbývá jen pokořit světový rekord 209 centimetrů.