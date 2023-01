Body a sestava Sršňů: J. Šurý 21, P. Šlechta 18, D. Fait 17, M. Svoboda 15, V. Sýkora a J. Svoboda 10, P. Englický 9, M. Svojanovský 7, Špičák, Mikolášek. Trestné hody: 6/20:9/13. Trojky: 4/31:14/37. Doskoky: 36:53. Fauly: 19:20.

"Roli favorita jsme začali potvrzovat hned od prvních minut, kdy jsme se rychle ujali vedení 8:0 a do konce první čtvrtiny byl rozdíl ve skóre dvouciferný. Sršni rotovali v deseti hráčích a bylo jen otázkou času, kdy soupeř takovéto šířce kádru definitivně podlehne. To se stalo hned ve druhé desetiminutovce, kterou jsme vyhráli poměrem 31:5, přičemž SP basket z toho nastřílel čtyři body až v poslední minutě, kdy už na našich hráčích bylo vidět lehké uspokojení. Poločasové vedení 56:19 vypovídalo o všem," shrnul první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Nástup do druhého poločasu se nám opět vydařil a po šesti rychlých bodech si domácí vyžádali oddechový čas. Poté přišla opět klasická pětiminutovka hrůzy ve třetí části, kterou jsme prohráli 1:13. Oddechový čas jsme si v té chvíli vyžádali my a vše se vrátilo do starých kolejí. Skóre od té doby opět narůstalo a konečný výsledek 107:48 znamená třináctou výhru v řadě a úspěšný vstup do nového roku."

Trenér Čech byl samozřejmě spokojen s výhrou, ale k některým pasážím utkání měl výhrady. "Roli favorita jsme splnili do puntíku a 35 minut jsme se prezentovali naší hrou. Tradiční pětiminutovku, kdy naprosto vypneme, přestaneme bojovat a jsme všude o krok později než soupeř, už se mi ani nechce komentovat. Samozřejmě je těžké udržet koncentraci po celých 40 minut při skóre, které svítí na tabuli, ale tento přístup nebudu tolerovat nikdy, ani za rozhodnutého stavu. Největším pobavením druhého poločasu tak byl náš vlastní koš nohou po spolupráci dvojice Fait - Šurý (na videu). Pro nás dnešní výhra zároveň znamená upevnění vedení v tabulce Západ, protože náš jihočeský rival z Jindřichova Hradce po odchodu několika klíčových hráčů do KNBL podlehl na domácí palubovce Litoměřicím," shrnul své pocity trenér Čech.

Zdroj: Facebook Sršni Písek

Písecké Sršně nyní čekají dva těžké zápasy. "Do konce základní části zbývají tři utkání a to nejbližší je na programu v neděli 15. ledna od 17 hodin, kdy přivítáme USK Praha B, který vzhledem k postavení v tabulce do Sršního hnízda dorazí v plné síle i s pěti pednlujícími hráči ze svého A týmu, a proto nás určitě nečeká lehké utkání," pozval na dalším mistrovský duel Jan Čech a doplnil: "Ještě větší lahůdku však nabídneme divákům uprostřed týdne, netradičně ve čtvrtek 12. ledna od 18 hodin, kdy v osmifinále Českého poháru přivítáme osmnáctinásobného mistra ČR v řadě, tým ERA Basketball Nymburk. Doufáme, že společně s Vámi po několika měsících opět zaplníme halu až po střechu!!!"

Zdroj: Sršni Photomate Písek