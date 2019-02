Prachatice – Dva republikové šampionáty mají za sebou v rychlém sledu prachatičtí judisté v kategoriích mužů. Nejprve se představili na klasickém šampionátu jednotlivců a poté v soutěžích Masters, což jsou veteráni.

Jakub Drahoš v akci. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Do závěrečných bojů na českém šampionátu se tradičně dostávají bratři Jindřich a Jakub Drahošovi. I tentokrát do nich všichni vkládali velké naděje. Jakub nakonec přivezl bronz ve váze do sta kil. „Brácha určitě myslel na zlato. V klidu se dostal do semifinále, kde narazil na Švece, kterého pravidelně poráží. Udělal však chybu a soupeř ho potrestal. Jakub byl hodně naštvaný, ale co se dá dělat. Jeho boj o bronz pak byl otázkou necelých deseti vteřin, co soupeře porazil,“ komentoval bronz v podání svého bratra Jindřich Drahoš.



Sám Jindřich se pral ve váze do 91 kilogramů, která byla obsazena asi nejlépe ze všech vah. Vyhrál svou skupinu pavouka a došel do semifinále, kde prohrál s Klammertem. „Dva roky prakticky moc netrénuju a hodně mě vyždímal první zápas. Klammert nakonec ve finále porazil olympionika Ježka. Nakonec jsem prohrál i zápas o třetí místo a skončil pátý,“ komentoval svoji pouť závodem Jindřich Drahoš a pokračoval: „Šli s námi tři kluci, kteří se jinak perou o váhu níže. Ta byla také hodně silná a asi se chtěli vyhnout reprezentantům. Vyšlo jim to, protože tady byli všichni tři na bedně.“



Šampionátu dospělých se zúčastnil i Petr Dejmek ve váze do 60 kil a obsadil také páté místo. Probojoval se do semifinále, kde podlehl pozdějšímu vítězi Pulkrábkovi, v boji o třetí místo jej porazil liberecký Žemla. „Osobně jsem spokojen, na mužské republice je páté místo určitě úspěch,“ komentoval své umístění Petr Dejmek.



Prachatičtí judisté vyrazili také na veteránský šampionát a představila se trojice Jindřich Drahoš, Jakub Drahoš a David Voráček. Bratři Drahošovi soutěžili ve svých vahách v nejmladší kategorii M1, David Voráček v M3. Všichni tři své váhy vyhráli. „Abych pravdu řekl, pro mne byl šampionát zklamáním. Jel jsem tak kvůli tomu, abych se popral s Bezunkem, ale ten šel do vyšší váhy, takže jsem měl jediného soupeře. Bezunka pak srovnal alespoň brácha, který měl ve stovce silnější konkurenci, ale bez problémů zvítězil. David také potvrdil své kvality, byl na turnaj výborně připraven a svou váhu také bez problémů vyhrál,“ zhodnotil Jindřich Drahoš veteránský šampionát.



Jindřicha Drahoše čeká další vrchol na jaře roku 2015. S Martinem Turkem se připravují na policejní ME.