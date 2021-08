Desítka smíšených týmů se představila na v pořadí již devátém ročníku sportovně pivní olympiády v Záblatí na Prachaticku ve Sportovním areálu Jiřího Pavlíka.

Sportovně pivní olympiáda v Záblatí 2021. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Týmy soutěžily v nohejbale, stolním tenise kopání penalt a oblíbené pivní štafetě. „Do soutěží byly zapojeny i ženy, které své dovednosti předvedly především na překážkové dráze. Boje to byly napínavé od začátku až do konce,“ uvedl ke sportovně společenskému zápolení v Záblatí spolupořadatel akce Tomáš Had.