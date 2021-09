Nejmladší vícebojaři bojovali o tituly krajských přeborníků ve Veselí nad Lužnicí. Ml. žáci: Adam Fišer 1894, Robin Janovský (oba Sok) 1794, Rostislav Pivec (JH) 1723, ml. žákyně: Stela Chválová (NV) 1938, Dorothea Pincová (VS) 1926, Kamila Knotková (JH) 1869, přípravky: Jiří Trnka (Sok) 1184, Michal Hrdoušek (NV) 1144, Adam Šafránek (Sok) 1007 - Jolana Prixová 1442, Pavlína Loudová (obě PT) 1425, Tereza Čečková (ČD) 1386, z výkonů: 60 m Janovský 8,57, Chválová 8,74, 600 m Hrdoušek 1:58,48, Trnka 1:59,57, Čečková 1:58,94, 800 m Fišer 2:28,96, Janovský 2:29,06, Anastasia Bogdanova (Sok) 2:54,45, 60 přek. Fišer 10,68, Filip Komárek (Sok) 10,77, Chválová 10,81, kriket Matěj Kovačík (Sok) 52,54, Fišer 51,80, Lucie Ježková (Sok) 39,89, Petra Štabrňáková (SKP) 38,64, dálka Janovský 470, Fišer 462, Markéta Vaňková (NV) 436.

Z ostatních výkonů: 100 přek. 11. Michal Rada (Sok) 14,30 (třetí 14letý na startu), 1500 m 14. Tereza Řádová 5:17,85, 5. Antonín Kinšt (oba JH) 4:32,31, 300 m 20. Jan Čoka (14, Čéč) 39,76, výška 9. Kateřina Kolací (VS) 156, 3000 m chůze 14. Ivana Leszkowová (PT) 20:20,24 - os. rek., letos nejl. v kraji,

Svůj závod vyhrála Adéla Holubová (14, Sokol ČB, trenér Petr Bahenský) - 800 m běžela 2:19,38 a postoupila s přehledem do nedělního finále. Tam ji doprovodí i oddílová kolegyně Magdalena Šimánková , rovněž 14letá (trenérka Kateřina Bahenská), která si vytvořila osobní rekord 2:21,09 (letos třetí v kraji).

Druhou medaili pro kraj vybojoval Marek Volf z VS Tábor. Ve skoku vysokém si zlepšil osobní rekord na 187 centimetrů a to ho řadí na druhé místo v jihočeské historické tabulce 14letých za Tomáše Kratochvíla se 190 cm z roku 2016.

Vyhrála svůj rozběh na 60 m v čase 7,79 (SB) a nenašla přemožitelku ani ve finále, kde zvítězila o dvě setiny sekundy v novém krajském rekordu 7,69 (minimální podpora větru +0,3 m/s). Svůj loňský čas zlepšila o sedm setin. Je to pátý jihočeský ženský výkon všech dob a letos třetí žákovský v ČR. Byl to její 29. závod v tomto roce a osmá šedesátka pod osm sekund!

