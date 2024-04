Šumavský Vacov ožil již potřetí motorsportem. Do místního kulturního sálu opět dorazily špičky českého motorsportu. Letošním tématem bylo porovnání nejslavnějšího a nejtěžšího závodu na planetě Rally Dakar se závody mistrovství světa v rally WRC. Právě první takový závod na českém území Central European Rally má k Vacovu opravdu blízko. Jeho trať totiž vedla také přímo Vacovem.

Rallyshow Vacov 2024 opět přiláklo mnoho fanoušků závodních aut. | Foto: Rallyshow Vacov

O "Kachnu" byl velký zájem.Zdroj: Rallyshow VacovK vidění bylo na místě již tradičně několik autentických závodních strojů jak rallyových, tak dakarských v čele s Citroënem 2CV alias „kachnou“. Tu do Vacova přivezla Barbora Holická, která s ní letos poprvé dokončila Rally Dakar, a zájem o tento speciál byl velký. "Udělalo mi radost, že byl o kachnu takový zájem. Všichni si jí prohlíželi a ptali se. Lidé si dělají srandu, že má motor jako z klimatizace, ale to jsem už slyšela hodněkrát. Když jsem odjížděla, tak lidi stáli kolem, mávali a tleskali. Ve vacovské sestavě se sešla legenda vedle legendy a já jako dakarský začátečník se mám mezi nimi pořád co učit. Pro mě je to další skvělý zážitek," řekla po třetím ročníku Rallyshow nadšená Barbora Holická.

Doslova husí kůži způsobil největší aplaus od zaplněného kulturního sálu při příchodu legendárního dakarského navigátora a místního rodáka Josefa Kaliny. Ten navíc ve Vacově řekl, že by ke svým 29 účastem na slavné Rally Dakar rád přidal ještě jednu. "Chtěl bych to zakulatit, ale nejlépe v ostrém závodním kamionu, ne v kategorii Classic jako naposled. Dokážu si představit jet třeba na palubě kamionu rychlé asistence. Na to, jestli se to podaří, si ale musím ještě počkat,“ dodal Kalina.

Josef Kalina.Zdroj: Rallyshow VacovFanoušky bavily i pestré příběhy od Jaroslava Valtra, který vyprávěl nejen o nejtvrdší maratonské etapě letošního Dakaru zvané „Chrono 48“. Tam si téměř všichni sáhli na úplné dno a nocovali v poušti, ale také třeba zákulisní historky, které z žádných oficiálních zdrojů není možné slyšet. Vojtěch Štajf mluvil nejen o rally a o jeho funkci na Central European Rally, ale také o předvánoční African Safari Classic Rally, které se jeho tým účastnil. Dlouholetý soutěžák má na svém kontě i start na Rally Dakar. "V roce 2009 jsem jel Dakar jako navigátor Aleše Lopraise. Zajímavostí letošní Rallyshow Vacov bylo, že jsme se tu vlastně setkali tři navigátoři, kteří s Alešem Lopraisem jeli. Josef Kalina, Michal Ernst a já," podotkl Vojtěch Štajf.

Právě Michal Ernst zažil s Alešem Lopraisem těžkou havárii na přejezdu při Rally Dakar 2012. Jeden z nejlepších českých navigátorů ve Vacově třeba do detailu rozebíral rallyový rozpis a dakarský roadbook a ukazoval rozdíly. Srdcařem dne byl jednoznačně Karel Trněný, který dorazil netradičně ve slunečních brýlích. "Měl jsem totiž po Dakaru naplánovanou operaci v oblasti očí a chtěl jsem jí stihnout tak, abych byl fit ještě než začne sezona. A zrovna těsně před Rallyshow se naskytl termín, tak jsem do toho šel. Ve Vacově se mi ale moc líbí, takže jsem tu chtěl být i tak," vysvětloval Karel Trněný.

Nechyběla ani autogramiáda.Zdroj: Rallyshow VacovCelé odpoledne bylo provázené multimediální projekcí a promítány byla nejen videa z Rally Dakar a Central European Rally, ale také dosud nepublikované onboardy a fotografie z obou podniků pořízené fotografy, kteří byli přítomni i na Rallyshow Vacov. Zájem potvrzovalo i množství dotazů od fanoušků. Nechyběla ani oblíbená autogramiáda a fotostěna. "Vacov zase ukázal, že to tady žije motorsportem. I když to sem mám hodně daleko, rád přijedu. Lidi nám tu fandí. Baví mě se s nimi setkat, bavit a ukázat, že jsme úplně běžní chlapi," říkal s úsměvem Jaroslav Valtr. Hosté s sebou navíc přivezli i různé trofeje, Josef Kalina například ukázal vítězného dakarského Beduína, což se moc často nestává. V průběhu navíc dorazil ještě navigátor Jaroslava Valtra - René Kilián. Ten se zapojil do debaty svými zkušenosti jak z Dakaru, tak z rally.

„Mám radost, že se z Vacova stává další motoristická bašta v Čechách. Podle ohlasů se nám třetí ročník Rallyshow Vacov vydařil. Chtěli jsme, aby si to zase všichni užili, a to si myslím, že se povedlo. Rozdali jsme i spoustu hodnotných dárků a udělali úsměvy na tvářích všech, kteří přijeli, a to bylo cílem. Za to patří velké díky i partnerům Rallyshow Vacov, bez kterých bychom nemohli akci udělat takovou, jaká je. Těším se nejpozději za rok při čtvrtém ročníku na viděnou,“ uzavřel třetí ročník pořadatel Rallyshow Vacov Lukáš Chum.

Zdroj: Lukáš Chum, Rallyshow Vacov