/FOTOGALERIE/ Sobota 25. března je termínem první uzávěrky pro letošní Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy, které se konají 21. – 23. dubna. Do této chvíle je pro obě soutěže přihlášeno v součtu přes šedesát posádek, prim hrají účastníci Mistrovství Evropy v rally historických vozů.

Startovní pole Rallye Šumava i Historic Vltava Rallye se kvapem plní. | Foto: Vladislav Maschl

Není to tak dlouho, kdy Klatovští hlásili zahájení příjmu přihlášek a už je tady první termín jejich uzávěrky. V sobotu 25. března se uzavře seznam účastníků 31. Historic Vltava Rallye, přihlášených do klasifikace Mistrovství Evropy v rally historických vozů, kterýžto šampionát měl o uplynulém víkendu na pořadu svou první zastávku ve Španělsku. V Rally Costa Brava dlouho vedla rakouská posádka Karl Wagner – Gerda Zauner s Porsche 911 SC, jejich potíží v polovině druhé etapy pak využili Italové Andrea ´Zippo´ Zivian a Nicola Arena, kteří se svým Audi Quattro slavnou soutěž vyhráli. Druzí jmenovaní budou obhajovat také loňské klatovské prvenství, stejně jako výše zmíněné rakouské duo už figurují na seznamu přihlášených i pro letošní ročník. Společně s nimi je pro mezinárodní část ´Vltavy´ zapsáno už přes dvacet týmů z deseti různých států, včetně Maďara Érdiho, který loni oslňoval svojí dravou jízdou. Zajímavostí je určitě také přihláška Švéda ´Poppo´ Perssona, jehož jsme v polovině 80. let mohli vídat i na českých soutěžích, v Klatovech však bude mít premiéru.

Pro domácí jezdce je sobota 25. března též významným datem, kdo se totiž stihne přihlásit do tohoto dne, platí snížené startovné. Jak je patrné z průběžného seznamu přihlášených, posádky tuto možnost hojně využívají, a tak už známe i tady některá atraktivní jména přihlášených. Mezi piloty historických vozů se s tzv. dvojkolkami objeví domácí šampioni svých kategorií Jan Frei, Luboš Dolák nebo Martin Klepáč, uvidíme i vozy s poháněnými všemi koly, za jejichž volanty se posadí třeba Miroslav Tejkal či ředitel mladoboleslavské Rally Bohemia Petr Pavlát.

Rychle přibývá také přihlášených dvojic pro 57. Rallye Šumava Klatovy, těm vévodí jména mnohonásobných mistrů republiky Jana Kopeckého a Jana Hlouška, kteří zároveň budou obhajovat loňskou výhru. Kopecký (s Hlouškem a předtím s Dreslerem) už slavil na klatovském náměstí Míru vítězství sedmkrát a není pochyb o tom, že se zbrusu novým vozem Škoda Fabia RS Rally2 bude opět horkým kandidátem prvenství.

Autor: Karel Špaček