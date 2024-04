/FOTOGALERIE/ Na Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy už se stihlo přihlásit v součtu přes sedmdesát vozů, a tak je zřejmé, že i letos se budou při obou kláních odehrávat veliké bitvy. Soutěže se pojedou ve dnech 19. – 21. dubna a účastníky každé z nich čeká přes 140 kilometrů rychlostních zkoušek.

57. Rallye Šumava Klatovy. | Foto: Jindřich Schovanec

Už jen tři týdny zbývají do startu 58. Rallye Šumava Klatovy a 32. Historic Vltava Rallye. V těchto dnech je na programu uzávěrka pro ty posádky, které využijí sníženého vkladu, konečný termín pro dodání přihlášky organizátorům je 8. duben. Ač v této době mnozí jezdci teprve veřejně prezentují své plány pro sezonu, zejména historických strojů už je zapsána celá řada. A nejsou to vozy a posádky ledajaké. Startu se nemůže dočkat dvojnásobný vítěz ´Vltavy´ Ital Zippo se svým silným vozem Audi Quattro, který ale mezi své velké konkurenty jistě zařadí mladého a dravého krajana Lombarda, který už dvakrát vybojoval prestižní titul italského šampiona a letos se rozhodl silné třílitrové Porsche 911 RS představit také v Evropě. Po delší době se do Klatov chystá též početnější francouzská sestava, přičemž fanoušci se mohou těšit i na dva exempláře kultovního vozu Renault 5 Turbo ze začátku 80. let, které představí Phillippe Mermet a Éric Guignard. Jako o kultovním voze lze samozřejmě mluvit taktéž v souvislosti s Lancií Rally 037, tu v Klatovech znovu předvede tradiční účastník naší soutěže Fin Ville Silvasti, navigovaný světoznámým spolujezdcem Risto Pietiläinenem.

Přihlášeny jsou už posádky z dvanácti zemí, mnohé vlajky letos zavlají nad soutěží po několikaleté přestávce a například rumunský zástupce bude mezi historickými vozy úplně poprvé. Domácí barvy budou opět reprezentovat mj. Stanislav Budil s Petrem Vejvodou, kteří se svým BMW 2002ti loni vybojovali ve své kategorii evropského šampionátu třetí příčku. Středočeši samozřejmě budou bojovat na dvou frontách, když se jejich výsledek bude počítat kromě evropského i do domácího mistrovství. I do něj už jsou přihlášeny zajímavé vozy, jimž vévodí Fiat 131 Abarth, za jehož volant se posadí talentovaný Jan Lunga.

Ohlášených startujících pro ´Šumavu´je zatím méně, jsme ale zvyklí, že právě posádky soudobých vozů si s přihláškou často dávají na čas. Mezi prvními se letos zapsali ostřílený Marcel Tuček, ale také talentovaná Eliška Slavíková. Počítat už můžeme též s plzeňskou posádku Viktor Szabó – Viktor Tichý, kteří se silnou Škodou Fabia Rally2 Evo mají letos v plánu o poznání bohatší program než v minulých letech. A ještě než jsme dopsali tuto tiskovou zprávu, objevila se na seznamu přihlášených ještě známější jména – s nejmodernějším mladoboleslavským modelem Škoda Fabia RS Rally2 pojede mladý moravský talent Erik Cais, jehož bude na šumavských tratích navigovat Petr Těšínský.

Autor: Karel Špaček