/FOTOGALERIE/ Přes 140 kilometrů rychlostních zkoušek budou mít 32. Historic Vltava Rallye i 58. Rallye Šumava Klatovy, které se pojedou o nadcházejícím víkendu 19. – 21. dubna. Už dopředu je navíc zřejmé, že letošní aprílové počasí závodníkům jejich absolvování důkladně ztíží.

58. Rallye Šumava Klatovy pomalu zvedá oponu. Ilustrační foto. | Foto: Rallyservice.cz

Je čtvrtek 18. dubna 2024 a za pár hodin všechno vypukne. Na Klatovsko už dorazily týmy celkem ze sedmnácti evropských zemí, aby se utkaly na šumavských tratích v rámci 32. Historic Vltava Rallye a 58. Rallye Šumava Klatovy a příroda se rozhodla, že jim letos nic neulehčí. Po velmi teplém úvodu letošního roku se dostavilo nečekané ochlazení a klatovské soutěže jsou v zimním hávu obdobně, jako když se tu před lety závodívalo v únoru. A zatímco Seveřané to vítají, především pro posádky z jihu Evropy nebude klání vůbec snadné. Už v pátek ráno budou mít možnost si podmínky vyzkoušet při shakedownu, který se opět pojede na tradiční trati mezi Poborovicemi a Dolní Lhotou, v průběhu dne proběhnou také technické přejímky, při kterých musí všechny týmy prokázat, že jejich technika je plně uzpůsobena startu na soutěži. V pátečním odpoledni už všechno vypukne naplno a posádky předvedou svou techniku na klatovském náměstí Míru. Přesně v 16 hodin odtud odstartují loňští vítězové Historic Vltava Rallye, maďarská posádka Tibor Érdi jr. – István Kerék. Jejich Ford Sierra RS Cosworth tak otevře přehlídku skvělých závodních strojů, která bude trvat až do osmé hodiny večerní. Už tradičně se nejprve představí všechny historické vozy, v 18 hodin začnou přes slavnostní startovní rampu přejíždět také soudobá auta. Jejich plejáda začne od nejvyššího startovního čísla, tak aby vše vygradovalo těmi nejlepšími. Jim bude vyhrazen čas po devatenácté hodině a zatímco předchozí dvojice budou přejíždět rampu v pravidelných jednominutových intervalech, pro špičku bude vyhrazeno času poněkud více tak, aby se našel dostatek času i pro krátké rozhovory se všemi jezdci a spolujezdci soutěžních strojů se startovními čísly 1 – 11.

Největší favorité ´Šumavy´ v čele s Václavem Pechem, Janem Kopeckým i Erikem Caisem opustí klatovské náměstí Míru kolem páteční dvacáté hodiny, v té době už budou mít historické vozy za sebou polovinu první etapy svého klání. Jejich úvodní rychlostní zkouška startuje už v 16:20 a bude jí okruhový test u Petrovic, poté po sedmnácté hodině odstartují na trať mezi Tajanovem a Polení. Třetí rychlostní zkoušku pak absolvují po osmnácté hodině v okolí Chudenína. A jak již bylo řečeno, po západu slunce se na všechny tyto testy vrátí, až poté je jejich týmy po náročné páteční pouti přivítají v janovickém servisním parku, to bude kolem půl jedenácté večerní.

V sobotu po osmé hodině ranní se nejprve účastníci 32. Historic Vltava Rallye předvedou na trati Strážovské rychlostní zkoušky, z jejíhož celodenního průběhu bude od 8:45 opět (v tradiční spolupráci se společností FILMpro) připraven komentovaný přímý přenos. Přesně v deset hodin se první závodní stroj vydá také na nejtěžší rychlostní zkoušku celé letošní soutěže. Populární Keply letos vedou převážně z kopce dolů, ještě před nejnáročnější partií si organizátoři pro jezdce nově připravili další těžké kilometry v nadmořské výšce kolem 900 m n. m. A aby toho nebylo dost, příroda se rozhodla tuto těžkou variantu dále zkomplikovat, právě s touto rychlostní zkouškou si totiž notně pohrála a již při seznamovacích jízdách na ni přivála největší porci sněhových přeháněk. Závodníky i pořadatele tak v sobotu právě mezi Dolejším Těšovem a Hlavňovicemi čeká asi největší zkouška odvahy a zápalu pro rallysport. Závěrečná rychlostní zkouška sekce poté přivede jezdce do Velhartic, odkud budou už směřovat ke krátkému odpočinku do servisní zóny. Odpoledne je celá trojice těchto rychlostních zkoušek čeká ještě jednou, úplně shodný program pak budou mít v sobotu taktéž posádky soudobých vozů v rámci 58. Rallye Šumava Klatovy. Pro ně však budou připraveny také nedělní tratě. Zatímco historická technika ukončí svou letošní pošumavskou pouť v sobotu v 15:45 cílovou rampou v Klatovech, posádky soudobých vozů budou čekat ještě čtyři nedělní testy. Vyrazí na ně v 8 ráno a na programu budou tradiční úseky Koráb a Zdebořice. Teprve až když každý z nich závodníci zvládnou dvakrát, bude také pro ně připravena odměna v podobě cílové rampy na klatovském náměstí Míru, kam by se první vůz měl v neděli 21. 4. dostavit přesně ve 14 hodin.

Autor: Karel Špaček