/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na konci ledna si převzali svá ocenění za rok 2023 nejlepší jezdci v automobilových soutěžích v České republice. Mezi nimi byl i Dominik Novotný (21 let) ze Zdíkova jezdící v barvách DOMINO Motorsport. Ten získal pohár za třetí místo ve třídě RC4 I v Mistrovství České republiky v rallye a stal se vítězem v juniorské třídě Rallye ČR.

Dominik Novotný na trati. | Video: Archiv závodníka

Dominika vedl ke sportům kolem benzínu od malička jeho otec Petr Novotný. „Již ve třech letech jsem dostal první motorku a do sedmi let jezdil na dvou kolech. V sedmi letech jsem to zkusil na motokáře a zůstal u ní deset let. Nejprve jsem rok jezdil tréninkově a od osmi začal závodit ve slalomu. Jezdil jsem pouze v Německu,“ vrátil se ke svým závodním začátkům Dominik Novotný.

Již v motokárách dosahoval velmi dobrých výsledků. „Za tu dobu jsem se stal několikanásobným mistrem Bavorska a dokonce několikrát i mistrem celé Spolkové republiky Německo. Moc za to děkuji týmu MSG Hutthurm, který mi pomohl v závodní kariéře. I díky němu jsem se stal držitelem traťového rekordu v Teisnachu. Pak jsem motokárový volant předal mladšímu bráškovi Matyášovi, který už sbírá v Bavorsku vavříny taky,“ vrátil se zpět v kariéře Dominik.

FOTO, VIDEO: Světoví jezdci se předvedli fanouškům i při přezouvání aut

Dominik Novotný se svým otcem Petrem (vpravo) a manažerem Perem Kůsem.Zdroj: Archiv závodníkaZ motokár to již byl pouze kousek k velkému autu. „Na motokárách jsem skončil v nějakých šestnácti letech. Pak jsem si dal rok pauzu a začal jezdit slalom s autem. Jezdilo se na postavených autech s rámem. „V Bavorsku jsem začal jezdit slalomové soutěže s vozem VW Polo GTI 6N2. Opět z toho byly poháry za vítězství, slibně rozjetou kariéru ale přerušila covidová pandemie a zrušení závodů,“ doplnil nadějný pilot.

Po covidové pauze se již Dominik Novotný do německých soutěží nevrátil a začal se poohlížet, co dál. Bylo jasné, že zůstane u benzínu a u aut. „V roce 2021 jsem začal jednat o účasti v českém rallye sportu a volba padla na sprinty. Auto jsme museli vybírat podle finančních možností a na první rallye jsme si půjčili od Brož Motosport Peugeot 208 RC4. A v rallye již řidič potřebuje vedle sebe člověka, na kterého se může spolehnout, schopného navigátora. Našel jsem skvělého parťáka v Tomáši Brůžkovi z Týna nad Vltavou. Psychicky podrží a dovede i hecnout. Jezdíme spolu dodnes,“ vrátil se před první sprintovou sezonu Dominik.

FOTO, VIDEO: Středoevropská rallye měla zastávku na prachatickém Velkém náměstí

První závodní sezonu spolu absolvovali v roce 2022. „Na prvním sprintu v Příbrami jsme hned vyhráli svou třídu. Stejné auto jsme si půjčili na druhý závod Fulnek – Odry, i když od jiné firmy. Bylo z toho třetí místo v naší třídě. Pak jsme podepsali smlouvu na auto Opel Corsa Rallye 4 až do konce sezony s Talaš Racing. Hned nato jsme skončili na Vyškově dokonce druzí ve třídě. Nadšeni výsledky jsme zamířili na Rallye Morava, kde z toho znovu bylo stříbro ve třídě a 15. celkově. Pokračovali jsme mezinárodní 3Stadte Rallye. I v konkurenci německých závodníků jsme získali páté místo ve třídě a 16. celkově. V českém mistrovství dvoukolek jsme dokonce vyhráli. Závěr sezony obstarala Rallye Vsetín a znovu druhé místo v naší třídě. Vyhráli jsme zde dvě rychlostky,“ proběhl sezonu 2022 zdíkovský jezdec.

V celkovém hodnocení sezony 2022 českého šampionátu sprint rallye z toho bylo druhé místo ve třídě RC4 II a osmé v celkovém pořadí. A to mladí závodníci z jihu Čech absolvovali jen pět závodů z osmi vypsaných.

FOTO, VIDEO: Po české části Středoevropské rallye vede finský pilot Rovanperä

V cíli Rallye Šumava 2023.Zdroj: Archiv závodníkaPro sezonu 2023 přešli závodníci pod PAMK Klatovy a ze sprintů do velkého českého šampionátu v rallye. Dominik Novotný dál kočíroval vůz Opel Corsa Rallye 4. A start do sezony byl skvělý, navíc na skoro domácí Rallye Šumava. „Byla to velká výzva a chtěl jsem zde pochopitelně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Trať byla úžasná a náročná zároveň. Auto jsme dovezli až na cílovou rampu a bylo z toho 20. místo v absolutním pořadí, čtvrté ve dvoukolkách a druhé ve třídě. Super výsledek po prvním startu ve velkém mistráku,“ pochvaloval s start do sezony Dominik.

Seriál pokračoval opět na jihu na Rallye Český Krumlov. „Zde byla obrovská úmrtnost aut. To svědčí o náročnosti závodu. Do cíle jsme dojeli celkově jedenáctí a druzí ve dvoukolkách i ve třídě,“ popsal Krumlov zdíkovský závodník a pokračoval k dalšímu podniku, kterým byla Rallye Hustopeče: „Jelo se za extrémního počasí, v autě bylo skoro šedesát stupňů. Ale přes všechny nástrahy jsme znovu dojeli na cílovou rampu a skončili šestí ve dvoukolkách a pátí ve třídě.“

Jednou z největších soutěží je Bohemia Rallye a ani zde nemohl Dominik chybět. „Tentokrát mi navigoval Jakub Navrátil. Sjela se špičková konkurence a my z toho vyždímali třetí místo ve dvoukolkách a druhé ve třídě,“ pochvaloval si závod Dominik Novotný a přiblížil i ten poslední, Rallye Pačejov. „Zde jsme startovali za domácí Automotoklub Pačejov a začali zde dojednávat vstup DOMINO Motorsport právě do tohoto klubu pro další sezonu. Zde mi již opět navigoval Tomáš Brůžek. Byla to znovu skvělá rallye s krásnými erzetami. Soutěžilo se až do posledních metrů a my dojeli třetí ve dvoukolkách a druzí ve třídě.“

OBRAZEM, VIDEO: Po šumavské etapě Středoevropské rallye vede Fin Kalle Rovanperä

V celkovém hodnocení Mistrovství ČR v Rallye skončil Dominik Novotný dvacátý v absolutním pořadí, ve dvoukolkách získal čtvrté místo a se ztrátou 17 bodů na druhé místo skončil ve své třídě bronzový. Největším úspěchem je pak vítězství v juniorské třídě Rallye ČR.

„Velký dík patří všem, kteří mi na mé sportovní cestě pomáhají. Největší tátovi Petrovi, který se mi v tomto ohledu věnuje od malička. Vážím si podpory celé rodiny, kamarádů a všech skvělých sponzorů, bez kterých bychom tento sport nemohli provozovat. A nemohu zapomenout jmenovitě ani na manažera DOMINO Motorsportu Petra Kůse,“ dodal Dominik Novotný.

Mladý zdíkovský závodník má tedy za sebou dvě úspěšné sezony na českých silnicích. Udělal si již v národním šampionátu jméno a soupeři s ním musejí počítat v soubojích o pocty nejvyšší i v další sezoně.