/FOTOGALERIE/ Už jen pár hodin nás dělí od uzávěrky přihlášek na Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy a je už taktéž jasné, že účast bude i letos skutečně skvělá. Soutěže se pojedou v dnech 19. – 21. dubna a účastníky každé z nich čeká přes 140 kilometrů rychlostních zkoušek.

Rallye Šumava a Historic Vltava se rychle bílíží. | Foto: Rallyservice.cz

Denně do Klatov přicházejí přihlášky jak na 58. Rallye Šumava Klatovy, tak i na 32. Historic Vltava Rallye, které se ruku v ruce rychle blíží. Již za dva týdny budou na jihozápadě Čech burácet motory a je stále jasnější, pod kterými kapotami to bude. Historické vozy se vydají na tratě rychlostních zkoušek už v pátek a konkurence bude opravdu nabitá. Tibor Érdi s Istvánem Kérekem loni možná své soupeře i trochu překvapili, vítězství ale Maďaři slavili naprosto zaslouženě a my už víme, že se svým ohnivým Fordem Sierra RS Cosworth 4x4 jej letos přijedou obhajovat. Kdo jim ale jistojistě nebude chtít dát svou kůži lacino, jsou Italové Andrea ´Zippo´ Zivian a Nicola Arena. Loni je zklamala technika a nemohli tak navázat na prvenství z let 2021-22, všichni si ale dobře pamatujeme, jak naše tratě jejich vozu Audi Quattro svědčili. Překvapit bude určitě chtít i Angelo Lombardo, který byl nejrychlejším bodujícím do evropského šampionátu na nedávné Rally Costa Brava, jež letošní prestižní seriál zahájila. Tento mladý Ital bude mít k dispozici silné Porsche 911 Carrera RS z Pasuttiho týmu i ostříleného spolujezdce Campeise, přesto je otázkou, jak se s premiérou na šumavských tratích vyrovná. Naopak dobře už tratě ze svých minulých startů znají jak Fin Ville Silvasti (navigovaný opět velezkušeným Pietiläinenem), kterého po trati poveze kultovní vůz Lancia Rally 037, ale samozřejmě zejména domácí Vojtěch Štajf, velice toužící protrhnout svou smolnou klatovskou sérii. Štajfa bude tentokrát ve voze Toyota Celica GT-Four ST165 navigovat sympatická Veronika Havelková.

Ve výčtu skvělých jmen bychom mohli pokračovat ještě dlouho, jmenovali bychom trojnásobného norského vítěze ´Vltavy´ Valtera Christiana Jensena (bude mít k dispozici špičkový Ford Escort ze 70.let), francouzské duo Philip Mermet a Eric Guignard, kteří po čtrnácti letech opět v Klatovech předvedou úžasné vozy Renault 5 Turbo. Mohli bychom zmínit závodníky z Irska, Španělska, Polska, Švédska či Belgie a stále bychom při četbě startovní listiny 32. Historic Vltava Rallye nebyli u konce, vlastně bychom byli teprve v polovině! Kromě čtyřicítky zahraničních hostů totiž bude na jejím startu ještě početnější ekipa zájemců o body do domácího šampionátu historických vozů, kde plejádu škodovek či ´žigulíků´ různých generací také obohacuje stále větší množství zahraniční techniky. Namátkou? Loňský vítěz domácí části ´Vltavy´ Vlastimil Neumann znovu proveze svého spolujezdce Martina Hlavatého ve voze Mitsubishi Lancer Evo III. Martin Klepáč chystá premiéru v MČR HA pro svůj Peugeot 306 Maxi, se kterým slavíval úspěchy třeba Jindřich Štolfa. Ten naopak pojede znovu v silném Fordu Escort RS1600, uvidíme ale i vozy Fiat 131 Abarth, Renault Clio Williams, Lancia Beta Coupé, BMW 2002ti, Mercedes Benz 190E nebo Škoda Octavia TS1200. Už teď je zkrátka na ´Vltavu´ přihlášeno přes 80 aut, termín její uzávěrky je v pondělí 8. dubna (pro mezinárodní část až 9. dubna).

Dlouho, dlouho jsme vyjmenovávali krásná historická auta a jejich skvělé posádky, ale dobře víme, že velká část fanoušků se těší ještě víc na hvězdné posádky disponující současnou technikou. Ani oni nepřijdou zkrátka. Ba naopak. I v tomto případě se již pár desítek hodin před uzávěrkou jeví startovní listina 58. Rallye Šumava Klatovy jako rekordní, aspoň co se týče vozů kategorie Rally2/R5. Poprvé se čtyřkolkou se na této soutěži představí talentovaný Erik Cais, který bude mít k dispozici nejmodernější vůz Škoda Fabia RS Rally2. Bude to zajímavější o to víc, že sedminásobný vítěz ´Šumavy´ Jan Kopecký bude mít k dispozici úplně stejnou techniku, premiérově se shodným vozem se na soutěži MČR předvedou také další skvělí piloti Adam Březík a Dominik Stříteský. S technikou nejvyšší kategorie českého mistrovství se dále představí například Jan Černý, Václav Kopáček či mladý Jakub Jirovec, také Polák Dariusz Biedrzyński a nám dobře známý bavorský šlechtic Albert von Thurn und Taxis.

Závodit do Klatov přijede též (Evropou protřelý) Švéd Hansen, disponující špičkovou dvoukolkou Peugeot 208 Rally4, obdobné vozy budou samozřejmě vodit po tratích také mnozí našinci, na tratě se vrací i domácí Lukáš Frána s Citroënem DS3 R3T. Těšit se můžeme i na atraktivní vozy Alpina A110 RGT či Porsche 997 GT3, navíc jak již bylo řečeno, účet ještě zdaleka není uzavřen. Jak vidno, závody to budou jako řemen, v době psaní tohoto textu je přihlášeno téměř šedesát soudobých vozů, přičemž termín uzávěrky je i v tomto případě v pondělí 8. 4. před půlnocí. Už tedy jen zopakujme, že 58. Rallye Šumava Klatovy a 32. Historic Vltava Rallye se budou konat o víkendu 19. – 21. 4. 2024.

Autor: Karel Špaček