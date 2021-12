"Dá se říci, že naši kluci přichystali soupeřům mikulášskou nadílku," hodnotil vystupení netolických florbalistů v Soběslavi trenér Josef Zíka. A má být na co pyšný. Kluci porazili českobudějovický Meťák 9:1, domácí Soběslav 11:2 a Milevsko 6:2.

"Naši mladší žáci se z důvodu zdvojeného pořadatelství dostali z prvního výkonnostního koše rovnou až do třetího. Tam všechny své soupeře vysoko přehráli a dokázali, že patří minimálně o koš výš. Jakmile Rafani začali vést větším rozdílem, zapojili se více do hry elévové a naši stěžejní hráči již sbírali síly na další zápas. Celkové skóre 26:5 vypovídá o velké převaze na hřišti, o skvělé produktivitě a zároveň o zodpovědné hře dozadu, to vše podtrženo dobrým výkonem gólmana," chválil hráče Josef Zíka.

Pro mladší žáky to byl poslední letošní turnaj, do nového roku vstoupí dvěma turnaji na domácí půdě a to 9. a 30. ledna Na nich přivítáme sice silnější soupeře, ale Rafani ze sebe před domácím publikem určitě vydají maximum.