Davide, přijal jste nabídku posílit Prachatice v nejvyšší soutěži, co Vás k takovému rozhodnutí vedlo?

Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, nakonec jsem si ale řekl, že už jako malý jsem si přál, aby se hrála extraliga tady u nás na jihu, a když se ta možnost teď naskytla, tak by byla blbost do toho nejít. Ba naopak, beru to jako výzvu ukázat celému hokejbalovému prostředí, že extraliga sem patří.

Nemrzelo Vás, že opouštíte Dobřany? Neměl jste nabídku i z jiného týmu?

To ani nevíte, jak moc. V Dobřanech byla skvělá parta lidí, vlastně díky nim jsem mohl vůbec okusit extraligové prostředí, za což bych jim chtěl poděkovat a hlavně vypíchnout Václava Šlehofera staršího, který mě za ty dva roky nesmírně posunul. Za to všechno jsem mu nesmírně vděčný a do konce života zůstanu. Taky jsem moc rád, že jsme tuhle spolupráci přerušili v dobrém, a jak jsem říkal, třeba se tam ještě někdy objevím. Nabídky z jiných klubů přišly již dříve, ale to mě nijak nezlákalo.

S Blatnou jste postoupili do 1. ligy, jak zatím hodnotíte konfrontaci v této soutěži?

Zatím jsem mile překvapen, stihl jsem odehrát několik zápasů a ve všech jsme, až na pár pasáží, udávali tempo hry. Takže doufám, že nám to vydrží co nejdéle.

Jak jste skládali blatenský tým? Přišly nějaké posily?

Většina týmu je tvořena odchovanci, kteří ukazují, že ani není třeba nikoho dalšího shánět. Potřebovali jsme pouze doplnit kádr o jednoho útočníka a jednoho obránce, což nebylo tak složité, když se nám nově otevřela blatensko – prachatická spolupráce. Plus se nám ještě podařilo sehnat náhradního brankáře, který si již odbyl svou premiéru.

Jaké máte v letošní sezoně ambice?

Jako každý rok, hlavně předvádět hokejbal, na který se bude dát dívat. Určitě bych se chtěl taky prvně v kariéře podívat do play-off extraligy a vlastně i první ligy a tam neudělat ostudu.

Autor: David Zimandl, www.hokejbal.cz