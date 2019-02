Prachatice – Poslední dvoukolo základní části celostátní ligy futsalu – sálového fotbalu teprve rozhodne o rozdělení týmů do dvojic pro čtvrtfinálové vyřazovací boje a též o tom, kdo bude osmým týmem pro play off.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Sedm týmů pro vyřazovací boje je jistých, nejblíže do play off má z ostatních Strabag Lubryco Prachatice. Má na devátou Běloves exkluzivní náskok čtyř bodů, a tak trochu Prachatickým nahrává i los posledního dvoukola. Ovšem s osmým místem se Strabag Lubryco nechce spokojit, hráčům je jasné, že vedoucí Chemcomex je pro čtvrtfinálový souboj nejtěžší překážkou vůbec. Pokud by Prachatickým vyšly poslední dva zápasy, mohli by pomýšlet klidně i na šesté místo a jít na jednoho z dvojice Stonava – Zlín. Proti těmto celkům hráli Prachatičtí před čtrnácti dny, se Stonavou ztratili bod po porážce 0:1, zápas se Zlínem měli výborně rozehraný, ale vlastními chybami se připravili o vítězství.

Zítra zajíždějí Prachatičtí až do Jilemnice, kde je čeká domácí pátý tým tabulky a poté poslední Nový Bor.

Prachatičtí se již v prvním vzájemném utkání přesvědčili, že je Jilemnice hratelným soupeřem. Vedli nad tímto celkem v poločase již 3:0 a vypadalo vše velice jednoduše. Soupeř však dokázal vyrovnat a rozhodoval hektický závěr zápasu. Prachatičtí šli ještě jednou minutu před koncem do vedení 4:3, ale soupeř pak ještě dostal dvakrát výhodu trestného kopu, kterou stoprocentně využil k otočení výsledku na 5:4 ve svůj prospěch a zisku tří bodů.

Bez oddechu pak Strabag Lubryco narazí na tým Nového Boru. Soupeř již je sestupujícím mužstvem z celostátní ligy a měl by být pro Prachatické snadnějším soupeřem. Je však třeba se na utkání stoprocentně soustředit a nedat Novému Boru prostor k tomu, aby kousal. V prvním vzájemném utkání zvítězili Prachatičtí 6:2. V úvodu utkání sice prohrávali, ale čtyřmi brankami do poločasu stav dokonale otočili. Soupeř ještě v úvodu druhé půle snížil, ale Strabag si pak již dalšími dvěma brankami tři body pojistil. Pokud Prachatičtí výhru zopakují, mohli by v tabulce poskočit.

Ostatní zápasy: Jilemnice – Větřní, Nový Bor – Větřní, FS Sádek – Klatovy, Polička – Klatovy, FS Sádek – Chemcomex Praha, Polička – Chemcomex Praha, Stonava Vamberk, Zlín – Vamberk, Stonava – Běloves, Zlín – Běloves.