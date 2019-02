Prachatice – Sedmým a osmým kolem pokračuje zítra celostátní liga futsalu – sálového fotbalu. Strabag Lubryco Prachatice cestuje ke dvěma zápasům do Poličky.

V místní hale se Prachatičtí nejprve utkají od 16 hodin s domácím Novabrikem. Polička již dlouhá léta patří ke špičce českého sálového a malého fotbalu a v celostátní lize většinou zasahuje do bojů o medaile. I v tomto soutěžním ročníku patří Polička mezi spolufavority a po šesti kolech je na čtvrtém místě se čtyřmi výhrami. Minulý víkend domácí vyhráli oba své zápasy a i tentokrát budou chtít naplno bodovat. Strabag Lubryco však k utkání neodjíždí v roli obětního beránka a minulé zápasy těchto dvou soupeřů napovídají, že se vždy hrají vyrovnané duely. V minulé sezoně Strabag v prvním duelu Poličce podlehl těsně 1:2, v odvetě se mužstva rozešla nerozhodným výsledkem 3:3. Prachatičtí určitě nejsou bez šancí ani v zítřejším duelu a budou chtít přidat do tabulky další body, které by je držely v jejím silném středu.

Ihned po skončení duelu s Poličkou naskočí Prachatičtí do souboje s týmem FS Sádek. Postavení v tabulce by mohlo navozovat dojem jednoduché záležitosti, ale tomu nesmějí Prachatičtí podlehnout. Sádek v minulém kole uhrál první bod v letošním ročníku ligy a bude chtít získat další body, aby se vyhnul bojům o udržení v soutěži. Ve prospěch Strabagu Lubryco hovoří vzájemné zápasy z loňské sezony. V prvním duelu se rozešly týmy remízou 2:2, v odvetě vyhráli Prachatičtí 5:1. A právě vítězství bude jejich cílem i v zítřejším duelu.

Ostatní duely zítřejšího prvoligového programu: Chemcomex Praha – SMR Zlín, Trivel Klatovy – SMR Zlín, Chemcomex Praha – Premium Stonava, Trivel Klatovy – Premium Stonava, Novabrik Polička – Bombarďáci Větřní, FS Sádek – Bombarďáci Větřní, SICO Jilemnice – Bomby k tyči Vamberk, Adria Nový Bor – Bomby k tyči Vamberk, SICO Jilemnice – GOLL Běloves, Adria Nový Bor – GOLL Běloves.