Prachatice – Zítra se uskuteční tradiční Pohár Maxmiliána Rumpála ve futsale. Jedná se již o čtyřiadvacátý ročník tohoto turnaje, ve kterém se představí celkem osm týmů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Oproti předchozím ročníkům jsme naplánovali turnaj pouze na jeden den, tedy sobotu. Vedlo mě k tomu hodně faktorů, jelikož nynější rok pro nás nebyl příliš úrodný, co se týká financí. Musíme se také potýkat s drahým nájmem haly, a když k tomu navíc připočtu problémy s ubytováním, tak si myslím, že jeden den bude naprosto stačit,“ řekl k turnaji jeho letitý hlavní pořadatel Luboš Vlnatý.

Osm mužstev bylo rozlosováno do dvou základních skupin po čtyřech týmech, ve kterých se bude hrát systémem každý s každým. Do vyřazovacích bojů, respektive do semifinále, postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny. Hrací doba jednoho utkání je 2x15 minut.

„Pohár bude jistě velice zajímavý, jelikož týmy které se ho zúčastní jsou na velmi dobré úrovni. Do Prachatic přijedou také dva cizí mančafty. Klub Kapitán Morgan z Plzně a Hamilton Praha, který v loňském roce dokráčel až do samotného finále,“ doplnil k turnaji Vlnatý. Další tým, který se zúčastnil předešlých ročníků a v tom letošním nebude chybět, je Club 111, který je sestaven z místních futsalových hráčů.

Dále se v poháru představí Tabasco Team a trojice Rumpálů. „Na turnaji nebudou chybět týmy z místní prachatické ligy. Paradoxně se přihlásily kluby, které mají podobný název, a to Rumpál A, dále Rumpál B a BTK Rumpál. Můžeme se tak těšit na veliké derby,“ uvedl Vlnatý, který si myslí, že vyloženého favorita turnaj mít nebude. „Uvidíme, kdo si letos odnese trofej, ale rozhodně nechci někoho upřednostňovat. V sobotu se odehraje spousta zápasů, které přinesou velmi zajímavé duely,“ dodal na závěr Luboš Vlnatý.

Libor Staněk