Prachatice - První říjnový víkend znamenal start pingpongových soutěží od ligy až po okres. Podívejme se, jak si vedli naši zástupci ve třetí lize a kraji.

Dagmar Blašková v akci. | Foto: DENÍK/Vladimír Klíma

Třetí liga

Béčko Libína Prachatice zajíždělo ke krajskému souboji na stoly ČZ Strakonice – Elektrostav A. Nováček soutěže z Prachatic si odvezl ze Strakonic vysokou porážku 2:10. Hostům nevyšly čtyřhry, když Šimek s Mistrem a následně i Nitrianský s Kašparů své zápasy prohráli shodně 1:3. V prvních dvouhrách se nedařilo Kašparů ani Mistrovi a domácí rázem vedli 4:0. Poté Šimek porazil 3:2 Jungvirta a vykřesal pro Libín jiskřičku naděje. Ta však rychle zhasla, protože následných pět zápasů vyhráli naopak domácí a vytáhli své vedení až na 9:1. Druhý bod Prachatic získal výhrou nad Jungvirtem Kašparů, pak již domácí zápas zakončili desátým bodem. Úvodní utkání soutěže tedy ukázalo, že to nebude mít béčko Libína v této soutěži vůbec jednoduché a musí trpělivě jít zápas od zápasu.

Divize

I zde je céčko Libína nováčkem, ale začalo soutěž podstatně lépe než béčko ve třetí lize. Prachatičtí porazili 9:3 Orel České Budějovice a k výhře hodně pomohla Dagmar Blašková, která může nastupovat v soutěžích mužů v kraji, kde bude pro Prachatické velkým tahounem. Tuto soutěž hrála i loni v dresu béčka, ale soutěžní řád jí nepovoluje nastupovat v republikových soutěžích mužů…

Utkání začalo vítězstvím Blaška nad Hečkem 3:0, hosté však záhy vyrovnali, když svůj zápas na domácí straně prohrál J. Gruber. Na 2:1 dal Kaiml, když dokonale otočil zápas se Sklenářem, Blašková si pak suverénně poradila s Vrzalem. Gruber prohrál i svůj druhý zápas a bylo to jen 3:2. Pak však přišla tříbodová šňůra domácích, když postupně vyhráli Kaiml, Blašková a Blaško, Libín C tak vedl 6:2. Porážku si na konto následně připsal i Kaiml, ale to byl poslední záchvěv hostů. Od stavu 6:3 získali domácí tři body (Blašková, Blaško a Gruber) a dotáhli utkání do vítězného konce v poměru 9:3. Orel patřil v minulé sezoně ke středu tabulky, takže se dá říci, že by měl Libín C hrát v této soutěži důstojnou roli.

Krajská soutěž

Jelikož po loňské sezoně nikdo z okresu nereflektoval na postup do krajské soutěže, zůstal v ní celek SKP Prachatice, který by jinak musel do okresu. V prvním utkání přijel do Prachatic celek Elektrostavu Strakonice C a domácí mu podlehli 4:9. Týmu SKP nevyšel začátek duelu, Novák, Předota i Kačer své zápasy prohráli. Až ve čtvrtém duelu vyhrál Šána a snížil na 1:3. Poté zvýšili hosté na 1:4, ale Kačer a Šána dokázali dorazit svými výhrami soupeře na 3:4. Následně však Novák a Kačer prohráli, což znamenalo stav 3:6 a zkušený soupeř již Prachatickým nedovolil zápas otočit. Šána sice ještě snížil na 4:6, ale hosté pak vyhráli tři zápasy za sebou a dokráčeli si pro vítězství. Tým SKP loni nasbíral v soutěži zkušenosti, které by měl začít prodávat. Nesmí však doma zbytečně ztrácet, loni se hráči přesvědčili, že je to soutěž těžká a ve svém závěru výsledkově hodně nevyzpytatelná.