Nové Město na Moravě - Po úspěchu stašské starší dorostenky Samadovské na ČP lyžařů klasiků se úspěchu dočkali i Vimperští.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vladimír Klíma

Ski klub Šumava se může pochlubit silným složením v kategorii mladších dorostenek. Ty dokázaly, že jim není cizí ani sprint a v závodě Českého poháru volnou technikou patřily k nejlepším. Přes kvalifikaci se až do hlavního finále dostaly Kateřina Mondlová a Andrea Klementová. V samotném finále si Katka vybojovala stříbro a Andrea doběhla čtvrtá. Další dvě závodnice Ski klubu se probojovaly do B finále. Zde doběhla Veronika Hudečková třetí a celkově jí patří 9. místo, Karolína Předotová doběhla pátá a celkem jí to vyneslo 11. místo.