PRACHATICE - Druhým závodem zítra pokračuje Galaxy série závodů maratonů na horských kolech. Jede se v Prachaticích v rámci Koloshow a jedná se již o šestý ročník bikemaratonu. Tradičně má veškerou organizaci pod palcem Tomáš Novák s nezbytným týmem lidí kolem celého dění. „Letos se jede závod jako Fox Galaxy bikemaraton,“ upřesňuje T. Novák název závodu.

Loni se startovalo z náměstí. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Koloshow spojená s bikemaratonem je po několik let symbolem startu sezony bikerů na Šumavě a nejde pouze o samotný maratonský závod. „Rádi bychom, aby se co nejvíce lidí zapojilo do dění aktivně. Kromě maratonu budou i další závody. Pro děti jsou připraveny závody v areálu městského stadionu a nejbližšího okolí a navíc chceme uspořádat závod na in linech, protože je k dispozici kvalitní dráha. Uvidíme, jaký bude zájem, jsme připraveni po skončení klání dětí odstartovat závod na in line bruslích,“ vypočítává závodní možnosti Tomáš Novák.

Časový harmonogram je tedy následující. Do deseti hodin je prezentace a v půl jedenácté startuje dlouhá maratonská trať. V jedenáct krátký maraton a o pět minut později dětské závody. Kolem půl jedné by měli začít dojíždět nejrychlejší z krátké maratonské tratě, kolem jedné již nejrychlejší z dlouhé. Případné závody na in linech by měly odstartovat kolem jedné odpolední. V 16 hodin bude vyhlášení závodníků a o půl hodiny později tombola. „V tombole jsou věci dohromady za nějakých šedesát tisíc korun a ještě něco by mělo přibýt. Navíc jako každoročně věnujeme část startovného na nákup kola pro Dětský domov v Korytě, který nám zajišťuje občerstvení a pomáhá se značením i organizací,“ připomíná šéf závodu.

Samozřejmě ani letos nebude chybět atraktivní U–rampa a mistři svého řemesla v ní. „Připravují se tři exhibice, které bude moderovat Michal Matys. Představí se především Honza Jílek, který je mistr světa ve vertikální rampě z roku 2005 a další na BMX v rampě. Představit by se měli i skateboardisté v čele s výborným Vláďou Hlaváčkem,“ doplňuje k zajímavému zpestření akce T. Novák.

Loni fanoušci obdivovali výstavu historických kol. Ta bude prakticky i letos, ale v jiné formě. „Výstava nebude v areálu závodu, ale v této době má podobnou expozici Prachatické muzeum. Máme domluveno, že bude vstup do muzea v sobotu prodloužen až do šesté večer a zdarma, takže bude i letos možnost vidět trocha z historie cyklistiky,“ zve na výstavu Tomáš Novák.

Podle hrubých propočtů měří dlouhá maratonská trať 63 kilometrů, krátká pak 42 kilometrů. Oproti loňskému ročníku se musely udělat změny především na trase dlouhé trati. „Orkán Kyrill si pohrál i s námi. Některé části jsou nebezpečné a prakticky vypadla celá část výjezdu na Sněžnou a směrem na Volary. Museli jsme tedy volit jinou trasu. Se značením jsme začali týden před závodem, a to na nejvzdálenějších místech trati. V úterý se značilo kolem Prachatic a od Patriarchy dolů. Kontrolu uděláme v pátek večer a poničené značení opravíme,“ připomíná Tomáš Novák to, že někteří nenechavci rádi trať přeznačují a mohou tak způsobit nepříjemné komplikace závodníkům i organizátorům. Trať nabízí řadu zajímavých míst i pro diváky. Určitě bude zajímavý hned start, kdy se celý balík vyřítí od stadionu. „Máme již přihlášeno přes dvě stovky závodníků a bývá to tak, že stejný počet přijede ještě přímo v den závodu. Pokud vyjde počasí, počítám, že pojede přes čtyři stovky závodníků. Navíc se jedou v republice pouze dva maratonské závody, což nám také nahrává,“ říká T. Novák a doplňuje k zajímavým místům na trati: „Určitě bude hodně atraktivní závěrečný sjezd z Libína. Někteří závodníci tady jedou až sedmdesát kilometrů v hodině. Zajímavostí je určitě i to, že u viaduktu v Prachaticích bude radar, který bude závodníkům měřit aktuální rychlost před cílem. Dalším zajímavým místem bude u Zbytin přejezd potoka a každý průjezd vodou bývá na kole zajímavý. Pěkná bude i kapsa nad Zbytinami po dělení tras, kdy dlouhá jede na Blažejovice a lesem se dojede na asfaltku u smeťáku a odtud pak na Sviňovice a zpátky sjezdem do Zbytin.“

Jak již bylo zmíněno, jedou se v sobotu v republice pouze dva závody, což znamená, že by se mohla objevit i některá známá jména z profipeletonu bikerů. Na startu by se měl objevit Stanislav Bambula. „Několik lidí by mělo přijet i z vimperského týmu České spořitelny. Na poslední chvíli se mohou objevit další známá jména. Loni jsem poprvé zažil, že se začali zajímat o závod jezdci z české špičky a především je zajímaly vypsané finanční prémie. Byl jsem z toho dost špatný. Jednoznačně mohu říci, že nejsou pro vítěze vypsány žádné horentní sumy, spíše symbolické. Hodnotné ceny jdou do tomboly, aby si i opravdoví amatéři mohli odvézd nějakou zajímavou cenu.“ dodává T. Novák.

Tradicí se při prachatickém bikemaratonu stalo, že organizátoři vyhlašují několik netradičních prémií na trati. „Klasicky bude vrchařská prémie nejrychlejšího závodníka na Libíně. Ohlas měla i prémie o smolaře Libína, to znamená toho, kdo byl nahoře třináctý. Tu asi zachováme. Vůbec největší úspěch měla prémie pro nejlepší tři závodníky druhé poloviny startovního pole. To mě nejvíce potěšilo, protože i já se většinou v těchto místech při závodech pohyboval. Navíc je to umístění, které se nedá dopředu nijak spočítat,“ říká s úsměvem Tomáš Novák.

Závěrem dodejme, že včera ráno bylo do závodu přihlášeno na maratonských tratích 256 závodníků. Že by nakonec padla i vysněná účastnická pětistovka?