Blatná – S torzem týmu zdecimovaným zraněními prokázali Horalové velkou morální sílu a vybojovali v Oblastní lize další body. Před tímto utkáním měla Blatná tři body na osmém a Prachatičtí pět bodů na šestém místě. Hrálo se tedy prakticky o šest bodů.

Datels Blatná - HBC Prachatice 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

„Nemoci a zranění v poslední době decimují náš celek, a tak do Blatné odjelo jen jedenáct statečných do pole a dva brankáři, když to pro gólmana dorostu Víťu Kacetla byla premiéra, i když zatím jen na střídačce. Při pohledu na tři pětky domácích vyrovnané na modré čáře při úvodním nástupu se zdálo, že uhrát dobrý výsledek bude úspěch. Naštěstí se nám podařilo rychle vstřelit první branku, úvodní nabídnutou přesilovku jsme využili po střele a následných dorážkách,“ komentoval první třetinu gólman Prachatic Pavel Študlar.

„Ve druhé části jsme pokračovali v aktivním napadání a přístupu, čímž jsme narušovali rozehrávku a hlavně pak kombinaci domácích. Naše aktivita byla odměněna dalšími dvěma střeleckými úspěchy, nejprve se před branku prodral Jirka Leffler, využil zakrytého výhledu brankáře a míček mu poslal přesně mezi betony. Podruhé se pak rychlou a přesně k tyči umístěnou střelou prosadil Jan Švácha, který získal míček po vyhraném buly. Šance domácích končily buď v sítích naší spolehlivé a aktivní obrany, nebo na betonech a rukavicích gólmana. Ani domácí strážce svatyně se však nenechal zahanbit a úspěšně pokrytými sóly Květoně a Lefflera držel naděje domácích nad vodou,“ dodal k prostřední části Študlar.

„Ve třetí části jsme nepřestali hrát svou hru a znovu šli aktivně za míčkem i k hráčům soupeře. Domácí se nám ale místy začali dostávat na kobylku a jejich zlepšená hra přinášela tlak a šance. Ty byly korunovány čtyři minuty před koncem gólem na 1:3, když po chybě v rozehrávce zůstal osamocený hráč domácích mezi kruhy a střelou po zemi podél betonu brankáře se nemýlil. Tlak domácích vygradoval v poslední minutě, odvolali gólmana a začali nás točit jak na kolotoči, snížení na jednobrankový rozdíl viselo doslova na vlásku. Střelu od modré vyrážel brankář jen tak tak ramenem, následná dorážka skončila jen díky teči jednoho z našich hráčů na tyčce místo v síti. Obětavou hrou a padáním do střel a dorážek jsme však zápas doslova dotáhli do vítězného konce a vezeme si tak domů tři body, které vzhledem k našim potížím se sestavou mají cenu zlata,“ doplnil k utkání Študlar.

Střelci Prachatic: Švácha 2 (Dojčar a Turek), J. Leffler. Sestava: Študlar P. (Kacetl) – Švácha J., Dojčar M., Šebesta R., Mík M., Květoň S., Turek J., Kadlec M., Bušek P., Leffler J., Hebík M., Bárta P.

Další utkání sehrají Horalové v sobotu od 14. hodin s Pedagogem Č.B.

